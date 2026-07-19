दिल्ली: एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने लगातार 33वें रविवार को हरित अभियान का किया नेतृत्व

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने रविवार को नेताजी नगर स्थित विमेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 'एक पेड़ मां के नाम_ऑन संडे' अभियान के तहत लगातार 33वें रविवार पौधारोपण अभियान का नेतृत्व किया।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर रविवार हरित भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखते हुए चहल ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के इस जन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चहल ने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम_ऑन संडे' अभियान ने लगातार 33 रविवार पूरे कर लिए हैं। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति नागरिकों में बढ़ती जागरूकता और सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि साप्ताहिक पौधारोपण अभियान के अलावा एनडीएमसी विश्वविद्यालयों, दूतावासों और विभिन्न संस्थानों के सहयोग से बड़े स्तर पर भी पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

चहल ने एनडीएमसी की टीम के समर्पित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के सामूहिक प्रयास नई दिल्ली को और अधिक हरा-भरा, स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी नियमित देखभाल, सुरक्षा और रखरखाव भी उतना ही जरूरी है। इसे सभी की साझा जिम्मेदारी के रूप में लिया जाना चाहिए।

कार्यक्रम में शामिल लोगों ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' केवल पौधारोपण अभियान नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक जन आंदोलन है, जो समाज को प्रकृति और मातृत्व के प्रति अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाता है।

चहल ने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' केवल पौधारोपण अभियान नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक जुड़ाव, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण को दर्शाने वाला जन आंदोलन है।

उन्होंने कहा, "अपनी मां के सम्मान में लगाया गया हर पौधा प्रकृति मां के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव रखता है।"

उन्होंने कहा कि विमेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट का उन्नयन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

पौधारोपण कार्यक्रम के बाद चहल ने नेताजी नगर स्थित एनडीएमसी विमेंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट का विस्तृत निरीक्षण किया।

--आईएएनएस

एएमटी/डीएससी