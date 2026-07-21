दिल्ली छात्र प्रदर्शन के दौरान केरल के मंत्री पी.सी. विष्णुनाथ हिरासत में, कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान केरल के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री पी.सी. विष्णुनाथ को मंगलवार शाम दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद छात्र आंदोलन ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए।

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पी.सी. विष्णुनाथ केरल से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए दिल्ली आए थे। आधिकारिक कार्यक्रम पूरा करने के बाद वह छात्रों के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन में शामिल हो गए।

प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए जब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो विष्णुनाथ समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विष्णुनाथ ने पुलिस को कई बार बताया कि वह केरल सरकार में कार्यरत कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस बस में बैठाकर हिरासत में ले जाया गया।

पुलिस बस के अंदर से मीडिया से बातचीत करते हुए विष्णुनाथ ने कहा कि यह आंदोलन जारी रहेगा और केंद्र सरकार को अंततः प्रदर्शनकारियों की मांगों के आगे झुकना पड़ेगा।

उन्होंने कहा, "यह सरकार इस आंदोलन के सामने पीछे हटने के लिए मजबूर होगी। यह देश के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है और आने वाले दिनों में यह आंदोलन और मजबूत होगा।"

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सात बार के लोकसभा सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को भी हिरासत में लिया गया। कांग्रेस सांसद डीन कुरियाकोस भी उन नेताओं में शामिल रहे, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की।

छात्रों के समर्थन में आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन, केरल के कई सांसदों और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी भाग लिया।

केरल सरकार के एक मौजूदा मंत्री की हिरासत के बाद इस आंदोलन को नया राजनीतिक आयाम मिल गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि यह देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा आंदोलन है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

--आईएएनएस

डीएससी