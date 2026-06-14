दिल्ली: 28 यमुना घाटों पर सफाई अभियान, सीएम रेखा गुप्ता करेंगी नेतृत्व

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को ‘मां यमुना तट स्वच्छता अभियान’ का नेतृत्व करेंगी, जिसमें नदी के किनारे बने 28 घाटों पर स्वयंसेवा की जाएगी।

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मुख्यमंत्री गीता कॉलोनी घाट पर हजारों नागरिकों के साथ मिलकर स्वेच्छा से सेवा करेंगी और यमुना को साफ रखने के सामूहिक संकल्प को मजबूत करेंगी। इस अभियान में दिल्ली सरकार के मंत्री और सांसद भी हिस्सा लेंगे और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​यमुना किनारे स्वेच्छा से सेवा करेंगे।

यह विशेष अभियान सुबह 10 बजे तक यमुना घाटों पर चलाया जाएगा, जिसमें स्वयंसेवक किनारे से कूड़ा-कचरा इकट्ठा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है। उन्होंने कहा कि यमुना की सुरक्षा और सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य भी है।

यह अभियान लोगों तक यह संदेश पहुंचाने और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाला जन-आंदोलन है, जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी की आवश्यकता है।

यह अभियान कई अहम जगहों पर एक साथ चलाया जाएगा, जिनमें चिल्ला विलेज घाट, निजामुद्दीन घाट, ठोकर नंबर 14 गीता कॉलोनी घाट, ठोकर नंबर 18 गांधी नगर घाट, पुराना लोहे का पुल घाट, सिग्नेचर ब्रिज-वजीराबाद घाट (पूर्वी किनारा), डेढ़ पुश्ता घाट (सोनिया विहार), चौथा पुश्ता घाट (सोनिया विहार), कर्तव्य कुंज घाट (पश्चिमी किनारा), आईटीओ पुराने रेलवे ब्रिज के पास हाथी घाट, राम घाट, काली घाट, श्याम घाट, यमुना बैंक, यमुनेश्वर घाट, वजीराबाद यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क (दायां किनारा), रेलवे ब्रिज यमुना बैंक, आईटीओ डाउनस्ट्रीम पश्चिमी किनारा-1, आईटीओ डाउनस्ट्रीम पश्चिमी किनारा-2, आईटीओ अपस्ट्रीम दायां किनारा, सराय काले खां आर/बी, ठोकर नंबर 13, कुंदरिया घाट, निगम बोध घाट, पूर्वी किनारा डाउनस्ट्रीम वजीराबाद और कालिंदी कुंज डाउनस्ट्रीम (पूर्वी किनारा) जैसी प्रमुख जगहें शामिल हैं।

इस अभियान में लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठन के साथ-साथ हजारों स्वयंसेवक और दिल्ली के निवासी हिस्सा लेंगे। लोगों का व्यापक समर्थन और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सांसद, वरिष्ठ जन-प्रतिनिधि और अन्य जानी-मानी हस्तियां भी अलग-अलग जगहों पर मौजूद रहेंगी।

--आईएएनए

पीएसके/वीसी