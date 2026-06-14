दक्षिण दिल्ली के फ्लाईओवर के पास रेस्तरां में लगी आग, बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बचाया गया

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। दक्षिण दिल्ली में कालकाजी-गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास स्थित एक रेस्तरां में रविवार सुबह आग लग गई, जिसके बाद दिल्ली फायर सर्विस ने बड़े स्तर पर बचाव और आग बुझाने का अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बचा लिया गया और घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Read More

आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की नौ गाड़ियां तैनात की गईं। अब तक किसी के घायल या मृत होने की सूचना नहीं मिली है।

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार रविवार सुबह 4:45 बजे कालकाजी-गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास एच-ब्लॉक में स्थित अंजलि ज्वेलर्स और देशबंधु गुप्ता कॉलेज के नजदीक पंजाबी तड़का रेस्तरां में आग लगने की सूचना मिली थी।

शुरुआत में छह दमकल इकाइयों को मौके पर भेजा गया, जिनमें दो वाटर टेंडर, तीन वाटर बाउजर और एक ब्रीदिंग अपरेटस सपोर्ट वाहन शामिल था।

आग बढ़ने पर अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए। रविवार सुबह 5:05 बजे फायर अधिकारियों ने 'मेक-4' संदेश जारी कर अभियान का स्तर बढ़ा दिया और कुल नौ इकाइयों को तैनात किया गया। इनमें तीन वाटर टेंडर, चार वाटर बाउजर, एक ब्रीदिंग अपरेटस सपोर्ट वाहन और एक मल्टीपर्पज वाहन शामिल था।

आग बुझाने के अभियान की निगरानी सहायक मंडल अधिकारी यशवंत और सरबजीत के साथ स्टेशन अधिकारी फूल सिंह, मनीष कुमार और राज कुमार ने की।

दिल्ली फायर सर्विस ने सुबह करीब 5:40 बजे आग पर काबू पा लिया। इसके बाद 5:45 बजे 'स्टॉप' संदेश जारी किया गया। आग दोबारा न भड़के, इसके लिए कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा गया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग से बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर की तीन मंजिलों वाली इमारत के साथ तीसरी मंजिल की छत पर बने अस्थायी ढांचे को नुकसान पहुंचा।

घटना के दौरान तीन व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर फट गए, जिससे आग और भी भड़क गई और दमकल कर्मियों के सामने अतिरिक्त चुनौती पैदा हो गई।

तेजी से चलाए गए बचाव अभियान में दिल्ली फायर सर्विस के कर्मियों ने दूसरी मंजिल पर मौजूद 70 से 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला सीता देवी को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई।

ताजा जानकारी मिलने तक कूलिंग ऑपरेशन जारी था। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम