दक्षिण दिल्ली की एक इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण दिल्ली के लोधी रोड इलाके में एक घर में आग लगने से एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

Read More

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, लोधी रोड थाना क्षेत्र के बी.के. दत्त कॉलोनी स्थित बी-ब्लॉक (चावला स्वीट्स के सामने) में मंगलवार सुबह करीब 10:21 बजे आग लगने की सूचना मिली।

इसके बाद दिल्ली फायर सर्विस को सूचना दी गई और तुरंत एक वाटर टेंडर, एक वाटर बाउजर और एक बड़ा फायर टेंडर घटनास्थल पर भेजा गया।

स्टेशन ऑफिसर मनोज ने सुबह करीब 10:50 बजे कंट्रोल रूम को सूचना दी कि इमारत की तीसरी मंजिल पर दो बच्चों और एक महिला का शव मिला।

सुबह करीब 10:55 बजे स्टेशन ऑफिसर ने बताया कि आग लगने वाली जगह पर एक वरिष्ठ अधिकारी की जरूरत है। इसके बाद, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर (एडीओ) राजेश शुक्ला को घटनास्थल पर भेजा गया।

जब तक बचाव और राहत कार्य शुरू किए गए, तब तक आग पूरे घर में फैल चुकी थी। इमारत से निकल रहे घने धुएं के कारण इलाके में अफरातफरी मच गई।

काफी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने घर में प्रवेश करने के लिए बंद दरवाजा तोड़ा। अंदर महिला और उसके दो बच्चे गंभीर रूप से जली हुई हालत में मिले। अधिकारियों ने बताया कि तीनों की मौत मौके पर ही हो चुकी थी।

आग पर काबू पा लिया गया और स्टेशन ऑफिसर मनोज ने सुबह 11:10 बजे कंट्रोल रूम को 'स्टॉप' मैसेज जारी किया। हालांकि, घटनास्थल पर अभी भी ठंडा करने (कूलिंग) का काम जारी है।

जून में हुई एक ऐसी ही दुखद घटना में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक बी एंड बी में लगी भीषण आग में 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हादसे में मारे गए और घायल लोगों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख पए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी