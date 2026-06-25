दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने के कारण 28 जून से तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना

चेन्नई, 25 जून (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ दिनों में पूरे तमिलनाडु में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने के कारण 28 जून से एक दर्जन से ज्यादा जिलो में भारी बारिश होने की संभावना है।

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चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, पश्चिमी हवाओं की गति में बदलाव के कारण गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी घाट के जिलों और तटीय तमिलनाडु में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

अनुमान है कि अगले दो दिनों तक दक्षिणी तमिलनाडु, पश्चिमी घाट क्षेत्र और उत्तरी अंदरूनी जिलों के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि मौजूदा मानसून की स्थिति राज्य के बड़े हिस्सों में लगातार बारिश के लिए अनुकूल है।

रविवार, 28 जून से नीलगिरी, कोयंबटूर, तिरुप्पुर, थेनी, डिंडीगुल, तेनकासी, विरुधुनगर, तिरुनेलवेली, कन्नियाकुमारी, तिरुवल्लूर, रानीपेट, वेल्लोर, कांचीपुरम और तिरुवन्नामलाई सहित कई जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।

अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है और स्थानीय स्तर पर कामकाज में रुकावट आ सकती है।

आईएमडी ने चेन्नई के लिए गुरुवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही, शाम और रात के समय शहर और उसके आसपास के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है।

आने वाले दिनों में भी मौसम के हालात ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में रविवार तक अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है, जिससे हाल ही में बनी उमस भरी स्थिति से राहत मिलेगी।

इस बीच, मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में न जाएं, क्योंकि इस दौरान दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और खराब मौसम रहने की आशंका है।

कराइकल और नागपट्टिनम के तटीय इलाकों के लिए समुद्री धाराओं को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है, और अधिकारियों ने मछली पकड़ने वाले समुदायों से सलाह का सख्ती से पालन करने को कहा है।

गुरुवार सुबह 8.30 बजे तक के 24 घंटों में सलेम जिले के थम्ममपट्टी में राज्य में सबसे ज्यादा 4 सेमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद पेरम्बलूर जिले के वेप्पन्थट्टई में 3 सेमी बारिश हुई।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी