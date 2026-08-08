दक्षिण बंगाल में 10 अगस्त से भारी बारिश की संभावना, मछुआरों को चेतावनी

कोलकाता, 8 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक नए निम्न दबाव के कारण मंगलवार से दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को चेतावनी जारी की है।

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अलीपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अधिकारियों के अनुसार, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर आज बाद में निम्न दबाव बनने की संभावना है। साथ ही इस क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण भी मजबूत हो रहा है। आने वाले दिनों में दक्षिण बंगाल में बारिश जारी रहने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 24 घंटों तक गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि निम्न दबाव के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। पूरे राज्य में मंगलवार तक छिटपुट बारिश जारी रहने की उम्मीद है।

अगले दो दिनों में तटीय जिलों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, बांकुरा और झाड़ग्राम जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

मंगलवार से पश्चिमी और तटीय जिलों के साथ-साथ गंगा के मैदानी दक्षिण बंगाल के अन्य हिस्सों में बारिश की तीव्रता और बढ़ने की आशंका है।

इसके विपरीत, उत्तरी बंगाल में बारिश की गतिविधि में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में उत्तरी बंगाल के पांच जिलों में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, और फिलहाल इस क्षेत्र के लिए कोई बड़ी मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

कोलकाता में शुक्रवार को अपेक्षाकृत कम बारिश हुई, लेकिन निम्न दबाव प्रणाली के प्रभाव से शनिवार को बारिश होने की संभावना है। रविवार को मौसम में सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन मंगलवार से कोलकाता और आसपास के इलाकों में भारी बारिश फिर से शुरू हो सकती है।

शुक्रवार को कोलकाता में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से थोड़ा कम था। सापेक्ष आर्द्रता का स्तर 86 से 99 प्रतिशत के बीच रहा। शनिवार को शहर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी