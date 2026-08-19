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भारत समाचार

तेलंगाना में स्कूल प्रिंसिपल की हत्या के आरोप में 10वीं क्लास के दो छात्र हिरासत में

The HawkT
The Hawk·
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(Updated )
तेलंगाना

हैदराबाद, 19 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में अपने स्कूल की प्रिंसिपल और डायरेक्टर की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में 10वीं क्लास के दो छात्रों को हिरासत में लिया गया है।

कोंडा मल्लेपल्ली मंडल मुख्यालय स्थित नागार्जुन पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर और प्रिंसिपल, 49 वर्षीय कल्लू रूपा रेड्डी की हत्या के एक हफ्ते से ज्यादा समय बाद पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले को सुलझा लिया। उनकी हत्या उनके घर पर की गई थी और उनके शरीर पर चाकू के 27 जख्म पाए गए थे।

पुलिस के मुताबिक, छात्रों ने पैसे के लिए रूपा रेड्डी की हत्या की, जबकि उनमें से एक छात्र उनसे नाराज भी था।

रूपा रेड्डी अपने पति राजेंद्र रेड्डी के साथ रहती थीं। घटना के समय उनके पति काम के सिलसिले में हैदराबाद गए हुए थे।

12 अगस्त की सुबह उन्हें उनके घर पर मृत पाया गया। उनके शरीर पर चाकू के 27 जख्म थे।

पुलिस के अनुसार, इस दंपत्ति का हैदराबाद में भी एक घर है, जहां उनका बेटा अभिनव रेड्डी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।

रूपा रेड्डी अपने पति के साथ तीन दिन की छुट्टी पर हैदराबाद गई थीं। जहां राजेंद्र रेड्डी काम की वजह से हैदराबाद में ही रुक गए, वहीं रूपा रेड्डी 10 अगस्त को अकेले कोंडा मल्लेपल्ली लौट आईं। उन्होंने दिन में स्कूल में काम किया और शाम करीब 6:30 बजे तक वहीं रहीं।

अगले दिन वह स्कूल नहीं आई। राजेंद्र रेड्डी को शक हुआ क्योंकि वह फोन पर उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। बाद में उन्होंने उस पुलिस अफसर से संपर्क किया जो उनके घर के पास ही रहते थे और उनसे जाकर देखने का अनुरोध किया।

अफसर पड़ोसियों के साथ घर पहुंचे और वहां रूपा रेड्डी को मृत पाया।

इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने उसके पति समेत 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी।

हालांकि, घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करने पर पुलिस को एक सुराग मिला। उसमें एक किशोर उसके घर के आस-पास घूमता हुआ दिखाई दिया।

उस सुराग के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की। संदिग्ध ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने यह अपराध पैसे के लिए किया था।

11 अगस्त की रात को मास्क और हुडी पहने दो छात्र रूपा रेड्डी के घर पहुंचे। उनमें से एक घर के अंदर गया और उसने रूपा को पैसे देने के लिए धमकाया। जब रूपा ने विरोध किया, तो उस लड़के का मास्क हट गया। घुसपैठिए को अपना ही छात्र पहचानकर रूपा ने शोर मचाना शुरू कर दिया।

पकड़े जाने के डर से, लड़के ने अपने पास रखे चाकू से उस महिला पर हमला कर दिया। उसने कई बार चाकू घोंपा, जिससे महिला की मौत हो गई।

लड़के ने घर में रखे 2.20 लाख रुपए नकद लिए और बाहर इंतजार कर रहे दूसरे छात्र को 40,000 रुपए दिए। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों छात्रों ने उस पैसे का कुछ हिस्सा अलग-अलग जगहों पर खर्च किया था।

पुलिस ने छात्र से 1.60 लाख रुपए नकद बरामद किए। कुछ नोटों पर खून के धब्बे थे।

सीसीटीवी फुटेज और खून के धब्बे वाले नोटों से पुलिस को हत्या की गुत्थी सुलझाने में मदद मिली।

बताया जाता है कि छात्र प्रिंसिपल से भी नाराज था क्योंकि उन्होंने उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट देकर स्कूल से निकाल दिया था।

--आईएएनएस

एमएस/