तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद के मीर आलम टैंक में विकास कार्यों का निरीक्षण किया

हैदराबाद, 27 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को मीर आलम टैंक में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। यह राज्य सरकार की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत इस इलाके को हैदराबाद में पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने विस्तार से कामों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस इलाके को खास, वर्ल्ड-क्लास डिजाइन और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक सुविधाओं के साथ विकसित करें।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, उन्होंने फोटो प्रदर्शनी के जरिए पेश की गई योजनाओं की समीक्षा की और पूरे विकास कार्य को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने टैंक के आसपास चल रहे कामों का निरीक्षण किया और मीर आलम टैंक पर बन रहे सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी काम तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने उनसे कहा कि वे टैंक में सीवेज को जाने से रोकने के लिए कदम उठाएं।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे नहर को चौड़ा करें ताकि बाढ़ का पानी आसानी से मूसी नदी में जा सके। वे वॉटर स्पोर्ट्स और पर्यटकों के लिए दूसरी गतिविधियों की संभावनाओं का पता लगाएं और टैंक के अंदर मौजूद द्वीपों को आकर्षक ढंग से विकसित करें।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मीर आलम टैंक, हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, इसलिए इसे एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विकास कार्य ऐसा हो जिससे टैंक के आसपास के पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो और साथ ही पर्यटकों को एक खास अनुभव मिले।

निरीक्षण में मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और म्युनिसिपल अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

उम्मीद है कि मीर आलम टैंक पर बनने वाला केबल-स्टे ब्रिज, माधापुर के आईटी हब में दुर्गम चेरुवु ब्रिज के बाद दूसरा आइकॉनिक ब्रिज होगा।

430 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को 2027 के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2.65 किलोमीटर लंबा और 22.2 मीटर चौड़ा यह ब्रिज शास्त्रीपुरम को चिंतलमेट रोड से जोड़ेगा।

इसी साल, मुख्यमंत्री ने कहा था कि ब्रिज के साथ-साथ मीर आलम टैंक में मौजूद तीन द्वीप-जैसे इलाकों को भी सुंदर बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ सकें।

उन्होंने सुझाव दिया कि इन तीनों द्वीपों को सिंगापुर के 'गार्डन्स बाय द बे' की तर्ज पर सुंदर टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित किया जाए, जहां पक्षियों के लिए खास जगह और झरने हों।

--आईएएनएस

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