ट्विशा शर्मा मामला : कोर्ट ने गिरिबाला सिंह और समर्थ की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ाई

भोपाल, 16 जून (आईएएनएस)। भोपाल की एक जिला अदालत ने मंगलवार को रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी। यह मामला पूर्व मॉडल और एक्टर ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ा है, जिनकी संदिग्ध हालात में हुई मौत की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) कर रही है।

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14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद, मां-बेटे की जोड़ी को भोपाल सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

सुनवाई के बाद, कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों आरोपी अगले दो सप्ताह तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में मौजूद थे।

ट्विशा शर्मा के पिता, नवनिधि शर्मा और उनके भाई, मेजर हर्षित शर्मा भी सुनवाई में शामिल हुए।

25 मई को एम्स भोपाल में दूसरी बार पोस्टमार्टम होने के बाद, परिवार भोपाल में ट्विशा का अंतिम संस्कार करके ग्रेटर नोएडा लौट आया था।

ट्विशा के परिवार की स्वतंत्र जांच की मांग और मामले पर लोगों का ध्यान बढ़ने के कारण, केस को मध्य प्रदेश पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया गया था।

जांच के शुरुआती दौर में मिली जानकारी के आधार पर, केंद्रीय एजेंसी ने मई में गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी लेने के बाद, सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जिसने 2 जून को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

तब से जांचकर्ता ट्विशा की मौत की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कई दिशाओं में जांच कर रहे हैं। जांच के हिस्से के तौर पर, सीबीआई ने हाल ही में भोपाल में सिंह परिवार के घर पर घटना को फिर से दोहराने (रिकंस्ट्रक्शन) की प्रक्रिया की, जहां शादी के बाद ट्विशा रह रही थी।

इस प्रक्रिया के दौरान, अधिकारियों ने घटनाओं के क्रम को फिर से बनाने और आरोपियों के दावों की जांच करने के लिए वजनदार डमी का इस्तेमाल किया।

ट्विशा के परिवार का पक्ष रख रहे वकील अंकुर पांडे के अनुसार, सीबीआई अधिकारी ग्रेटर नोएडा गए और परिवार के सदस्यों और मामले से जुड़े अन्य लोगों के बयान दर्ज किए।

जांचकर्ता अभी जांच के दौरान इकट्ठा किए गए फोरेंसिक सबूतों, डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और गवाहों के बयानों की जांच कर रहे हैं।

ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उन्होंने उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

ट्विशा शर्मा (33) 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। उनका पहला पोस्टमार्टम 13 मई को एम्स भोपाल में हुआ था। जांच के नतीजों और बाद की घटनाओं के कारण दूसरा पोस्टमार्टम हुआ और आखिरकार सीबीआई जांच शुरू हुई। कोर्ट द्वारा न्यायिक रिमांड बढ़ाए जाने के बाद, गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह 30 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में ही रहेंगे, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम