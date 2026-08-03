टीवीके ने मीडिया तक अपनी पहुंच बढ़ाई, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नए प्रवक्ता नियुक्त किए

चेन्नई, 3 अगस्त (आईएएनएस)। अहम राजनीतिक गतिविधियों से पहले जनता तक अपनी पहुंच को मजबूत करने के मकसद से किए गए एक बड़े संगठनात्मक बदलाव में तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कजगम' (टीवीके) के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को पार्टी के मीडिया और कम्युनिकेशन विंग के बड़े विस्तार की घोषणा की। इसके तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पदाधिकारियों की एक नई टीम नियुक्त की गई है।

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पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन नियुक्तियों का मकसद पार्टी की कम्युनिकेशन रणनीति को बेहतर बनाना और पारंपरिक व डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच तालमेल को बढ़ाना है।

इस पुनर्गठन के तहत टीवीके के संयुक्त महासचिव सीटीआर निर्मलकुमार और उप महासचिव ए. राजमोहन को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है।

राजमोहन को मीडिया और कम्युनिकेशन विंग का प्रमुख संभालने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

पार्टी ने एस. रमेश, जे. कैथरीन पांडियन और केसीटी अनंतजीत माहिया को विस्तारित कम्युनिकेशन टीम के कामकाज की देखरेख के लिए समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) नियुक्त किया है।

जनता के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए टीवीके ने सात और मुख्य प्रवक्ता भी नियुक्त किए हैं, जिनमें एसएस वैगईचेलवन, वीपी कलैराजन, सी. महेंद्रन, वाई. जवाहर अली और वा. पुगाजेंधी शामिल हैं। ये प्रवक्ता नीतिगत मामलों और राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे।

पार्टी ने आठ राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को नियुक्त करके अपनी राष्ट्रीय मीडिया टीम को और मजबूत किया है। इस लिस्ट में यूट्यूबर फेलिक्स गेराल्ड, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. एम. सत्यकुमार, एस. वीरा विग्नेश्वरन, एमके थेनमोझी प्रसन्ना, अमेरिकाई वी. नारायणन, वकील ए. शशिरेखा, पाझा सेल्वाकुमार और विवेक ज्ञाननाथन शामिल हैं।

राज्य स्तर पर टीवीके ने पूरे तमिलनाडु में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए 12 राज्य प्रवक्ताओं को नियुक्त किया। इनमें मुगिल वीरप्पन उर्फ ​​एमके शिवकुमार, एम. ज्ञान सेल्विन इनबाराज उर्फ ​​एमजीएस इनबा, एस. मुहम्मद इब्राहिम उर्फ ​​रावुथर इब्राहिम, जगदीशपांडियन, पीके जयकुमार, डी. कंदसामी, आरके जलील, ए. देवकुमार और एम. सौंदराराजा के साथ-साथ पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं।

राजनीतिक बातचीत में डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते महत्व को देखते हुए टीवीके ने तमिलन राहुल गांधी उर्फ ​​राहुल गांधी, एस. त्यागराजन और नरेशकुमार राजेंद्रन को राज्य डिजिटल मीडिया प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त करने की भी घोषणा की।

--आईएएनएस

एमएस/