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Tarkishore Prasad Statement : टीएमसी के घोषणा पत्र पर तारकिशोर प्रसाद का तंज, इस बार मतदाता झांसे में नहीं आएंगे

बंगाल चुनाव से पहले भाजपा-टीएमसी में आरोप-प्रत्यारोप तेज, घोषणापत्र पर सियासी घमासान
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Dainik Hawk·
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Mar 22, 2026, 12:19 PM
टीएमसी के घोषणा पत्र पर तारकिशोर प्रसाद का तंज, इस बार मतदाता झांसे में नहीं आएंगे

कटिहार:  बिहार से भाजपा के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी के घोषणापत्र पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जनता इस बार ममता बनर्जी के किसी भी झांसे में नहीं आएगी।

कटिहार में आईएएनएस से बातचीत में तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के घोषणापत्र में किए गए विभिन्न वादों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बंगाल के लोग ऐसे आश्वासनों से प्रभावित नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बंगाल के लोगों के साथ जो बर्ताव किया है, उसे जनता भूल नहीं सकती। जनता को अब टीएमसी सरकार नहीं चाहिए।

घुसपैठियों का जिक्र करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल का नागरिक और मतदाता बनाकर चुनाव जीतने प्रयास किया है। यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भले ही ममता बनर्जी अपने घोषणापत्र में कितने भी दावे-वादे कर लें, इस बार जनता जाग चुकी है और इस बार ममता बनर्जी के झांसे में नहीं आएगी।

तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने समाज के कमजोर वर्गों का दोहन किया है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। भले ही टीएमसी तमाम वादे करें, लेकिन झूठे वादे पर जनता कब तक भरोसा करेगी।

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से टीएमसी और भाजपा नेताओं में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज है। टीएमसी जहां सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी भी अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी के प्रत्याशियों को हराने का दावा कर रहे हैं।

टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में चुनाव से संबंधित घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में उन्होंने दावा किया कि सभी वर्गों को इसमें स्थान दिया गया है। वहीं, इस घोषणापत्र के बीच भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि 4 मई को ममता बनर्जी की विदाई तय है। इसीलिए घोषणा पत्र से मतदाता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

--आईएएनएस

 

 

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