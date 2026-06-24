त्रिपुरा वॉटर ग्रिड प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, राज्य भूजल पर निर्भरता कम करेगा

अगरतला, 24 जून (आईएएनएस)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार को गोमती और अन्य नदियों के पानी का इस्तेमाल करके अगरतला के लिए प्रस्तावित पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पर एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने पूरे राज्य के लिए लंबे समय तक चलने वाला और टिकाऊ जल संसाधन प्रबंधन प्लान बनाने के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत पर जोर दिया।
इससे पहले, प्रस्तावित त्रिपुरा वॉटर ग्रिड प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान, मुख्यमंत्री ने सभी निवासियों के लिए सुरक्षित और साफ़ पीने का पानी उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि ध्यान सिर्फ अगरतला शहर की मौजूदा पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे राज्य की भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
प्रस्तावित त्रिपुरा वॉटर ग्रिड का मकसद पीने के पानी की सप्लाई के लिए राज्य भर की 12 नदियों के अतिरिक्त सतही पानी का इस्तेमाल करना है। पहले चरण में, गोमती नदी के पानी का इस्तेमाल राज्य के तीन जिलों में आने वाले उदयपुर, विश्रामगंज, विशालगढ़ और अगरतला में पीने का पानी सप्लाई करने के लिए किया जाएगा।
साहा ने जल संसाधन प्रबंधन और पीने के पानी की सप्लाई के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी नजरिए को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया।
बैठक की शुरुआत में, सुशासन विभाग के सचिव किरण गिट्टे ने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें अगरतला शहर में पीने के पानी की मौजूदा और भविष्य की मांग, मौजूदा पानी सप्लाई सिस्टम की कमियों और गोमती नदी पर आधारित प्रस्तावित लंबे समय के पानी सप्लाई प्रोजेक्ट के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डाली गई।
गिट्टे ने बैठक में बताया कि अगरतला में पीने के पानी की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा अभी जमीन के नीचे के पानी के स्रोतों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी, तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और सूखे मौसम में बार-बार पानी की कमी को देखते हुए, सतही पानी पर आधारित एक टिकाऊ स्रोत विकसित करने की तुरंत ज़रूरत है।
गोमती नदी, जो त्रिपुरा की आठ प्रमुख नदियों में से एक है, राज्य के एक बड़े हिस्से से गुजरने के बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहती है। बैठक में उदयपुर के महारानी बैराज इलाके से पानी लेने और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ट्रांसमिशन पाइपलाइन, जलाशय, और पानी साफ करने की सुविधाएं, विकसित करने की प्रस्तावित योजना के बारे में भी जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट और उसके अलग-अलग हिस्सों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य को न सिर्फ़ अगरतला के लिए, बल्कि कुशल जल संसाधन प्रबंधन के जरिए पूरे राज्य की भविष्य में पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी योजनाएं बनानी चाहिए।
साहा ने जोर दिया कि इस प्रोजेक्ट पर लंबे समय के विजन के साथ मिशन मोड में काम किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो पानी अभी बर्बाद हो रहा है या अलग-अलग वजहों से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उसके इस्तेमाल के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने मानसून के मौसम में बारिश के पानी को इकट्ठा करने और बचाने की अहमियत पर भी जोर दिया, ताकि पानी की कमी के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। साहा ने कहा, "अगर पक्का इरादा और लगन हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दूर की सोच अक्सर शानदार उपलब्धियों की नींव रखती है।"
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कई ऐसी पहल जो कभी नामुमकिन मानी जाती थीं, वे अब कुशलता, प्रतिबद्धता और दूरदर्शी योजना के कारण हकीकत बन गई हैं।
बैठक में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए गोमती नदी पर आधारित पीने के पानी की स्थायी सप्लाई व्यवस्था की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। साथ ही, सूखे के मौसम में पानी जमा करने और भविष्य में पीने के पानी की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग कच्चे पानी के जलाशय बनाने पर भी बातचीत हुई।
अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से जमीन के नीचे के पानी पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी और राज्य के कई हिस्सों में ज़मीन के नीचे के पानी में आयरन की ज्यादा मात्रा की लगातार बनी हुई समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।
बैठक में मौजूद लोगों में वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय, त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर राम पाड़ा जमातिया, अगरतला नगर निगम के मेयर और विधायक दीपक मजूमदार, विधायक अभिषेक देबरॉय, पेयजल और स्वच्छता सचिव अभिषेक सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव पी.के. गोयल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
--आईएएनएस
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