त्रिपुरा पुलिस ने प्रतिबंधित मेथ टैबलेट की बड़ी खेप जब्त की, असम का निवासी भी गिरफ्तार

अगरतला, 29 जून (आईएएनएस)। हाल के समय में त्रिपुरा पुलिस ने ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक करते हुए सोमवार को 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की मेथामफेटामाइन टैबलेट जब्त की और एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया।

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पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि रूटीन चेकिंग के दौरान, त्रिपुरा पुलिस ने नॉर्थ त्रिपुरा जिले के दमचारा में एक संदिग्ध गाड़ी को रोका। यह इलाका पहाड़ी राज्य मिजोरम की सीमा से सटा है।

एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद, पुलिस को 15 पैकेट मिले, जिनमें 1.50 लाख मेथामफेटामाइन टैबलेट्स थीं। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत गैर-कानूनी बाजार में लगभग 7.5 करोड़ रुपए आंकी गई है।

ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप है। उसकी पहचान दक्षिणी असम के कछार जिले के सिलकोरी के रहने वाले अनूप नूनिया के तौर पर हुई है।

पुलिस का दावा है कि यह ऑपरेशन हाल के समय में त्रिपुरा पुलिस की सबसे बड़ी ड्रग जब्ती में से एक है।

ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच चल रही है।

अधिकारी ने कहा कि नॉर्थ त्रिपुरा जिला पुलिस कानून को सख्ती से लागू करके और तालमेल बिठाकर काम करते हुए ड्रग तस्करी और दूसरे तरह के संगठित अपराधों से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि एक सुरक्षित और ड्रग-मुक्त समाज बनाया जा सके।

नॉर्थ त्रिपुरा जिले का दमचारा इलाका पहाड़ी राज्य मिजोरम के साथ लंबी अंतर-राज्यीय सीमा साझा करता है। मिजोरम, म्यांमार (510 किमी) और बांग्लादेश (318 किमी) के साथ अपनी लंबी बिना बाड़ वाली सीमाओं के कारण पूर्वोत्तर भारत में ड्रग तस्करी का एक बड़ा कॉरिडोर बन गया है।

पुलिस को शक है कि मेथामफेटामाइन टैबलेट्स म्यांमार से मिजोरम के रास्ते तस्करी करके त्रिपुरा लाया गया था, ताकि उन्हें आगे बांग्लादेश या दूसरी जगहों पर भेजा जा सके। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और तीन तरफ से पड़ोसी देश से घिरा हुआ है, जिससे यह पूर्वोत्तर राज्य सीमापार से होने वाले माइग्रेशन और गैरकानूनी व्यापार गतिविधियों के लिए खासतौर पर संवेदनशील और जोखिम वाला इलाका बन जाता है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम