त्रिपुरा में सनसनीखेज वारदात: मां-बाप की हत्या, बेटा फांसी पर लटका मिला

अगरतला, 24 जुलाई (आईएएनएस)। त्रिपुरा के दक्षिण जिले में शुक्रवार को पश्चिम मुहुरिपुर स्थित घर में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई और उनका बेटा फांसी पर लटका पाया गया। इस भयावह घटना के बाद पुलिस ने उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान शंकर चक्रवर्ती (65), उनकी पत्नी छबी चक्रवर्ती (49) और उनके बेटे कृष्ण चक्रवर्ती (27) के रूप में हुई है। पुलिस को संदेह है कि कृष्ण ने कथित तौर पर अपने माता-पिता की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। हालांकि, पुलिस ने कहा कि उन्होंने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है और बाहरी लोगों की संलिप्तता सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के खून से लथपथ शव घर के अंदर से बरामद किए, जबकि कृष्ण का शव उसी कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला। घटना के तुरंत बाद, बैखोरा और बेलोनिया पुलिस स्टेशनों के पुलिसकर्मी, दक्षिण त्रिपुरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीप्तानु बिस्वास, एक फोरेंसिक टीम और एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और विस्तृत जांच शुरू की।
मामले में तब नाटकीय मोड़ आया जब कृष्णा के बड़े भाई मिथुन चक्रवर्ती ने प्रारंभिक हत्या-आत्महत्या के सिद्धांत को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि मौतें कृष्णा के हालिया कोर्ट मैरिज विवाद से जुड़ी हो सकती हैं।
मिथुन के अनुसार, कृष्णा ने हाल ही में अपनी पसंद की लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। हालांकि उनके परिवार ने शादी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनका आरोप है कि दुल्हन का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था।
उन्होंने बताया कि कृष्णा शुक्रवार को काम से जल्दी घर लौट आए और परिवार के सदस्यों से अपने पिता को नहलाने में मदद करने का अनुरोध किया, जो स्ट्रोक के बाद बिस्तर पर पड़े थे।
मिथुन के अनुसार, कृष्णा ने बाद में उन्हें एक रिश्तेदार के घर अलमारी की चाबी लाने के लिए कहा। जब कृष्णा और उनकी मां को बार-बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो वे घर लौट आए और घर को अंदर से बंद पाया।
खिड़की से झांकते हुए मिथुन ने बताया कि उसने कृष्णा को छत से लटका हुआ देखा। घर में प्रवेश करने पर उसने कथित तौर पर अपनी मां का गला कटा हुआ और अपने पिता को खून से लथपथ, सिर में गंभीर चोटों के साथ पड़ा पाया।
मिथुन ने दावा किया कि परिवार में कोई विवाद नहीं था और आरोप लगाया कि दुल्हन के रिश्तेदार हत्याओं के पीछे हो सकते हैं। हालांकि, उसने अपने आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
--आईएएनएस
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