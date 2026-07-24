त्रिपुरा के डीजीपी ने पूर्व पुलिस प्रमुख की मौत की जांच के लिए गठित टीम

अगरतला, 24 जुलाई (आईएएनएस)। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने शुक्रवार को पूर्व पुलिस महानिदेशक अनुराग की 'रहस्यमय' मौत की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। अनुराग का शव 20 जुलाई को राज्य पुलिस मुख्यालय में मिला था।

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डीजीपी कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक (पश्चिम त्रिपुरा) नमित पाठक जांच टीम के प्रमुख होंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहरी), पश्चिम त्रिपुरा, ध्रुबा नाथ और सब-इंस्पेक्टर सुभोजित देब, जो वर्तमान में 'अप्राकृतिक मौत' मामले की जांच कर रहे हैं, टीम के अन्य दो सदस्य हैं।

आदेश में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर एसपी (पश्चिम) त्रिपुरा पुलिस अपराध शाखा या किसी अन्य इकाई के किसी अन्य अधिकारी को भी उपयुक्त समझे तो सह-विकल्पित कर सकते हैं। तकनीकी सहायता के लिए एसपी (पश्चिम) त्रिपुरा पुलिस अपराध शाखा की साइबर अपराध इकाई से सहायता ले सकते हैं। जांच से संबंधित प्रगति रिपोर्टें त्रिपुरा के पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) को साप्ताहिक रूप से प्रस्तुत की जाएंगी, ताकि उपमुख्यमंत्री उनका अवलोकन कर सकें।

अनुराग का शव 20 जुलाई को अगरतला स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में उनके आधिकारिक कक्ष से सटे शौचालय में रहस्यमय परिस्थितियों में मिला था।

बुधवार (22 जुलाई) को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उनके पैतृक नगर बड़ौत में उनका राजकीय सम्मान सहित अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र अभिषेक ने दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग पर बावली चुंगी के पास श्मशान घाट में परिवार के सदस्यों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सैकड़ों शोक संतप्त लोगों की उपस्थिति में चिता को अग्नि दी।

अंतिम संस्कार से पहले, उत्तर प्रदेश पुलिस ने त्रिपुरा कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अनुराग को उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, मुख्यमंत्री माणिक साहा, कई राज्य मंत्री, मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार सिन्हा, गृह सचिव अभिषेक सिंह, कार्यवाहक डीजीपी जीएस राव और कई वरिष्ठ नागरिक, पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार (21 जुलाई) को अगरतला में अनुराग को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की।

विपक्षी सीपीआई (एम), सीपीआई, कांग्रेस और कई अन्य राजनीतिक दलों ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की है, ताकि राज्य के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की मृत्यु के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। इससे पहले वामपंथी दलों और कांग्रेस ने त्रिपुरा में अलग-अलग विरोध रैलियां आयोजित कर घटना की न्यायिक जांच की मांग की थी।

अनुराग ने 17 मई, 2025 को त्रिपुरा के डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ रंजन का स्थान लिया। कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने त्रिपुरा में पुलिस महानिदेशक (खुफिया) के रूप में कार्य किया।

--आईएएनएस

एमएस/