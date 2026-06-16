त्रिपुरा: आदिवासी संगीत वाद्ययंत्र को जीआई टैग मिलने से स्थानीय संस्कृति को बचाने की कोशिशों को मिली मजबूती

अगरतला, 16 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि त्रिपुरा ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने और बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम उपलब्धि हासिल की है। राज्य के पारंपरिक और अनोखे स्थानीय तार वाले संगीत वाद्ययंत्र 'त्रिपुरा सारिंदा' को प्रतिष्ठित जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग मिला है।

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मुख्यमंत्री ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि 'त्रिपुरा सारिंदा' (संगीत वाद्ययंत्र) को जीआई मान्यता मिलना राज्य की अनमोल लोक परंपराओं को सुरक्षित रखने, बेहतर बनाने और लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। साथ ही, इससे त्रिपुरा की अलग सांस्कृतिक पहचान और समृद्ध विरासत को और मजबूती मिलेगी।

सूचना और संस्कृति मामलों का विभाग संभालने वाले मुख्यमंत्री साहा ने कहा, "इस नई मान्यता के साथ, अब त्रिपुरा के पास गर्व से चार जीआई-टैग वाले उत्पाद हैं। यह उपलब्धि इस पारंपरिक वाद्ययंत्र से जुड़े कारीगरों और संगीतकारों के समर्पण, हुनर ​​और रचनात्मकता को दिखाती है। उनके योगदान की व्यापक रूप से सराहना और मान्यता की गई है।"

उन्होंने कहा कि 'त्रिपुरा सारिंदा' को मिली इस मान्यता से पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र को बचाने और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा की स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की कोशिशों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि त्रिपुरा के 'क्वीन अनानास', आदिवासी समुदायों के पारंपरिक पहनावे 'रिषा/पचरा (रिग्नाई)' और 'माताबाड़ी पेड़ा' को पहले ही जीआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये राज्य की समृद्ध परंपराओं, जीवंत सांस्कृतिक विरासत और अनोखी पहचान को उजागर करते हैं।

'माताबाड़ी पेड़ा' दूध से बनी एक मिठाई है। इसे पारंपरिक रूप से 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है। यह मंदिर दक्षिण त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित है और हिंदू धर्म के 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है।

त्रिपुरा अपने अनानास की 'क्वीन' और 'क्यू' किस्मों के लिए भी काफी मशहूर है। ये दोनों किस्में राज्य के खास पहाड़ी इलाकों और नमी वाले मौसम में बहुत कम केमिकल के इस्तेमाल से अच्छी तरह उगती हैं।

त्रिपुरा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतनलाल नाथ ने पहले कहा था कि ये अनानास दिखने में सुनहरे-पीले रंग के होते हैं और पूरी तरह पकने पर अपने अनोखे स्वाद और अच्छी खुशबू के लिए पहचाने जाते हैं। इस फल की खेती और बाजार में इसकी पहुंच बढ़ाने के मकसद से, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले महीने मुख्यमंत्री माणिक साहा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के साथ मिलकर 236 करोड़ रुपये के ‘मिशन क्वीन पाइनएप्पल, त्रिपुरा’ की शुरुआत की।

मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा था, “2018 में त्रिपुरा में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने ‘क्वीन पाइनएप्पल’ को राज्य का फल घोषित किया। क्वीन किस्म के पाइनएप्पल को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है, जो इसकी खासियत और असलियत को सुरक्षित रखता है। हमारा मुख्य मकसद पाइनएप्पल का उत्पादन बढ़ाना और इसके बाजार का विस्तार करना है। इसे हासिल करने के लिए नियमित रूप से पाइनएप्पल फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं। हमने हाल ही में ऑर्गेनिक उत्पादों पर केंद्रित खरीदार-विक्रेता बैठकें भी आयोजित की हैं।”

'त्रिपुरा सारिंदा' को मिली नई जीआई पहचान से राज्य की पारंपरिक कलाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, इससे उन कारीगरों और संगीतकारों को भी ज्‍यादा पहचान और शोहरत मिलेगी जिन्होंने पीढ़ियों से इस वाद्ययंत्र को संजोकर रखा है।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम