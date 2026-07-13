तरुण चुघ का उमर अब्दुल्ला पर तंज, कहा- विदेशी नेताओं का नाम लेकर जम्मू-कश्मीर पर भ्रम न फैलाएं उमर अब्दुल्ला

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता कई बार स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश करना गैर-जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण है।

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तरुण चुघ ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला विदेशी नेताओं का नाम लेकर जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने इसे भ्रम फैलाने और झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश बताया।

भाजपा सांसद ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र, विकास, सुशासन, पर्यटन और जनता के विश्वास को नई मजबूती मिली है। क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, ज़ोजिला सुरंग परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने जैसी परियोजनाओं का विस्तार हुआ है।आज जम्मू-कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर चुघ ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही इस दिशा में अपनी मंशा स्पष्ट कर चुकी है। विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। जो दल अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहे और वर्षों तक परिवारवाद तथा अलगाववाद की राजनीति करते रहे, वे अब बदले हुए जम्मू-कश्मीर की वास्तविकता स्वीकार करने के बजाय भ्रम फैलाने में लगे हैं।

अरविंद केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ में शामिल होने और अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने पर भी तरुण चुघ ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पहले यह बताना चाहिए कि दिल्ली दंगों के आरोपियों और विवादित नेताओं के साथ उनके संबंध क्या रहे हैं। केजरीवाल पहले मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते थे और अब खुद को बड़ा भक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐसे लोगों का साथ दिया, जो देश विरोधी विचारों से जुड़े रहे हैं।

चुघ ने कहा कि देश की जनता सब कुछ देख रही है और विपक्ष के कथनी और करनी के अंतर को अच्छी तरह समझती है। इसीलिए इससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता कभी देश के खिलाफ साजिश करने वालों का साथ नहीं देगी।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी