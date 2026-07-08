तिरुमाला मंदिर पहुंचे घनश्याम तिवारी, भगवान वेंकटेश्वर से की देश की समृद्धि की प्रार्थना

तिरुपति, 8 जुलाई (आईएएनएस)। संसदीय आचार समिति के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी समिति के 23 सदस्यों के साथ बुधवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा-अर्चना कर देश की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

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दर्शन के बाद राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए जिस तरह विकास की दिशा में आगे बढ़ा है, वह भगवान वेंकटेश्वर की कृपा का ही परिणाम रहा है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के अपने संकल्प को सफलतापूर्वक पूरा करे।

घनश्याम तिवारी ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर और माता महालक्ष्मी पद्मा की कृपा से देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। उन्होंने कहा कि भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और सभी देशवासियों की कामना है कि आने वाले वर्षों में देश और मजबूत बने। उन्होंने भगवान से देश के विकास और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा।

राज्यसभा सांसद ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) की व्यवस्थाओं की भी सराहना की। उन्होंने मंदिर प्रशासन को श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर में दर्शन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाएं बेहद अच्छी हैं और इस तरह की व्यवस्था अन्य कई मंदिरों में देखने को नहीं मिलती।

वहीं, अभिनेत्री निधि अग्रवाल भी तिरुमाला मंदिर पहुंचीं और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और भगवान से मंगल कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली।

तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्तों की आस्था और मंदिर की धार्मिक परंपराओं के कारण यह स्थान देश-विदेश के श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व रखता है।

--आईएएनएस

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