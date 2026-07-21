टनल हादसे के बाद सुवेंदु अधिकारी ने सिक्किम सरकार को दिया हरसंभव मदद का भरोसा

कोलकाता, 21 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पड़ोसी राज्य सिक्किम में सुरंग ढहने की दुखद घटना पर चिंता जताई और सिक्किम सरकार को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

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सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सिक्किम के नामची जिले में समरडुंग-झोलुंगे में एनएचपीसी तीस्ता स्टेज VI हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन साइट पर टनल गिरने की दुखद घटना से मुझे गहरा दुख और चिंता हुई है।

सोमवार को सिक्किम के नामची जिले में एनएचपीसी के तीस्ता स्टेज VI हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एक निर्माणाधीन टनल गिरने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग अंदर ही फंसे रह गए।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए सिक्किम के अपने समकक्ष से फोन पर बात की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित मजदूरों में से कुछ पश्चिम बंगाल के हो सकते हैं।

अधिकारी ने कहा, "मैंने स्थिति का जायजा लेने के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से फोन पर व्यक्तिगत रूप से बात की है। हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि प्रभावित मजदूरों में से कुछ हमारे जलपाईगुड़ी के हों।"

उन्होंने बताया कि राज्य के मंत्री विशाल लामा और दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट तुरंत मदद और जमीनी स्तर पर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से घटना स्थल पर जा रहे हैं।

अधिकारी ने कहा, "इसके अलावा, हमारे गृह सचिव सिक्किम प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं और बचाव कार्यों के बारे में लगातार अपडेट ले रहे हैं। मैंने सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री को इस मुश्किल घड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हर संभव सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने और अभी भी फंसे हुए सभी लोगों के सुरक्षित बचाव के लिए प्रार्थना करता हूं।"

रिपोर्टों के अनुसार, नामची जिले के झोलुंगे इलाके में समरडुंग में टनल में मीथेन गैस विस्फोट के कारण यह त्रासदी हुई। बाकी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए खोज और बचाव अभियान जारी है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी