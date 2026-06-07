तृणमूल शासन के समय भ्रष्टाचार ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया: मुख्यमंत्री अधिकारी

कोलकाता, 7 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि 2011 से 2026 तक 15 वर्षों के तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार राज्य सरकार के कामकाज के हर क्षेत्र में फैल गया था, और नई राज्य सरकार के सत्ता संभालने के बाद अब इसका प्रभाव सामने आ रहा है।

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उन्होंने कहा कि हम अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम शासन में आगे बढ़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस शासनकाल के दौरान फैले भ्रष्टाचार के मामले प्रशासनिक कामकाज के हर क्षेत्र में सामने आ रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि राज्य के मौजूदा सुधारगृहों में जगह नहीं बचेगी और हमें कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक अलग जेल बनानी होगी। फिर भी, हम अपने चुनावी घोषणापत्र में दिए गए वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

मुख्यमंत्री अधिकारी ने रविवार को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके न्यू टाउन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यक्रम में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को अगले 50 वर्षों तक राज्य में हमारी सरकार द्वारा पारदर्शिता के साथ किए जाने वाले कार्यों का लाभ मिलेगा।

उनके अनुसार, पिछली राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लक्ष्मी भंडार मासिक भत्ता योजना भ्रष्टाचार की व्यापकता का एक उदाहरण थी। जब हमने लक्ष्मी भंडार योजना को अन्नपूर्णा योजना से बदल दिया, तब हमें पता चला कि पिछली योजना के तहत किस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 22 लाख लाभार्थी थे। हमने पाया कि 27 लाख लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची में भी नहीं थे। लगभग तीन लाख पुरुष लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे थे।

साथ ही, उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को सामूहिक नेतृत्व के महत्व का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि यह ‘हम’ होंगे, ‘मैं’ नहीं। आज मैं फिर से यही कह रहा हूं। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। इस राज्य में राजनीति बारह महीने चलती है। यहां की राजनीति अन्य राज्यों से अलग है। भाजपा की विचारधारा, प्रधानमंत्री का आश्वासन और जनता की अपेक्षाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें आपस में मजबूत संबंध बनाने होंगे।

--आईएएनएस

एमएस/