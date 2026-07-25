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भारत समाचार

तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी स्कूटर से विरोध स्थल पहुंचीं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 25, 2026, 05:57 PM
तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी स्कूटर से विरोध स्थल पहुंचीं

कोलकाता, 25 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को पुलिस द्वारा उनकी पार्टी नेताओं कुणाल घोष और बैश्वनोर चटर्जी की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद स्कूटर से पद्मपुकुर इलाके पहुंचीं।

खबर मिलते ही वह सड़कों पर उतर आईं और बाद में स्कूटर से कालीघाट स्थित अपने घर लौट आईं।

घर लौटने के बाद ममता बनर्जी ने फेसबुक लाइव पर दावा किया कि पद्मपुकुर इलाके से जुलूस निकालने के लिए पुलिस से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अन्य पार्टियों को रैलियों की अनुमति दी जा रही है तो उनकी पार्टी के छात्रों और युवाओं को अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है।

उन्होंने पूछा कि क्या तृणमूल अछूत है? क्या तृणमूल की आवाज को इस तरह दबाया जा सकता है?

तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) और इसकी आईटी सेल ने शनिवार को कोलकाता में नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के विरोध में एक जुलूस का आह्वान किया था। योजना पद्मपुकुर से सीआईटी रोड होते हुए मौलाली चौराहे तक मार्च करने की थी।

इसी के अनुरूप, ममता बनर्जी के तृणमूल समर्थकों का गुट दोपहर से ही पद्मपुकुर में इकट्ठा होना शुरू हो गया था। पार्टी नेता डोला सेन, कुणाल घोष और बैश्वनोर चट्टोपाध्याय भी मौजूद थे।

तृणूल ने दावा किया कि पुलिस ने पहले जुलूस की अनुमति दे दी थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि टीएमसीपी अध्यक्ष प्रियंका अधिकारी को ईमेल द्वारा सूचित किया गया था कि शुक्रवार को वामपंथियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई अशांति के कारण अनुमति नहीं दी गई।

इसके बाद, टीएमसीपी ने अनुमति के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने अवकाश के दिन भी याचिका पर सुनवाई की, लेकिन शुक्रवार की अशांति को देखते हुए अनुमति न दिए जाने का फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद, पुलिस ने पद्मपुकुर से भीड़ को हटाना शुरू कर दिया, जिसके कारण तृणमूल नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई।

तनाव के बीच कुणाल घोष और बैश्वनोर चटर्जी को हिरासत में ले लिया गया। खबर मिलते ही ममता बनर्जी पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन के साथ मौके पर पहुंचीं।

--आईएएनएस

एमएस/