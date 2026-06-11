तृणमूल के विलय और गठबंधन की चर्चा पर बोले सौगत रॉय, "कांग्रेस-टीएमसी मिलकर भाजपा को हराएं"

कोलकाता, 11 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में कांग्रेस के साथ विलय या गठबंधन की चर्चाओं के बीच पार्टी सांसद सौगत रॉय ने स्पष्ट समर्थन जताया। उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि टीएमसी और कांग्रेस मिलकर काम करें और भाजपा को हराएं। बस यही मेरी इच्छा है।”

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कांग्रेस और टीएमसी के विलय की संभावनाओं पर सौगत रॉय ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “हमारे लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। हम देखेंगे कि विलय होगा या गठबंधन, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भाजपा के खिलाफ लड़ाई के लिए ममता बनर्जी को सबसे आगे रहना चाहिए।”

एनडीए को समर्थन करने वाले बागी टीएमसी सांसदों पर सौगत रॉय ने कहा, “कौन गया है और कौन नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने तीन दिन पहले माला रॉय और सायनी घोष दोनों से बात की थी। उन्होंने कहा था कि वह नहीं जा रही हैं। अगर वे तीन दिन के अंदर अपना फैसला बदल लेती हैं तो हम क्या कर सकते हैं?”

शताब्दी रॉय के बागी रुख पर उन्होंने कहा, “शताब्दी पहले से ही जाने की योजना बना रही थीं, इसलिए मैंने एक दिन उन्हें फोन किया। मुझे पता है कि कई भाजपा नेताओं के शताब्दी के साथ बहुत अच्छे संपर्क हैं।”

राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक के इस्तीफे पर सौगत रॉय ने कहा, “मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता भी नहीं था। जरूर उन्हें पार्टी से कुछ दिक्कतें रही होंगी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।"

पार्टी नेता कुणाल घोष ने कहा, "कल्याण बनर्जी एक सीनियर नेता और अनुभवी सांसद हैं और ममता बनर्जी के करीबी हैं। उनकी बात को लेकर मेरी तरफ से कोई मतभेद नहीं है। हम इस पर अंदरूनी तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन कल्याण ने जिस बात पर प्रतिक्रिया दी है, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा कि प्रतिमा मंडल ने वही कहा जो वह कहना चाहती थीं, और उन्होंने बेबाकी से कहा। वह पार्टी और दीदी के साथ हैं। प्रतिमा ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी