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Tamil Nadu Rain Forecast : तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट: नीलगिरी और कोयंबटूर समेत कई जिलों में वर्षा की चेतावनी

आईएमडी का पूर्वानुमान: पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, गर्मी से राहत
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Dainik Hawk·
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Apr 05, 2026, 06:06 AM
तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट: नीलगिरी और कोयंबटूर समेत कई जिलों में वर्षा की चेतावनी

चेन्नई: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि कोयंबटूर, नीलगिरी, इरोड और थेनी जिलों सहित पहाड़ी क्षेत्रों में छिटपुट भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, मराठवाड़ा से लेकर आंतरिक कर्नाटक होते हुए दक्षिणी तमिलनाडु तक फैले निम्न दबाव प्रणाली के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है। राज्य के उत्तरी भागों में आने वाले दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि हो सकती है, जबकि दक्षिणी जिलों में अपेक्षाकृत स्थिर मौसम और रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है।

इस पूर्वानुमान के बीच, शनिवार को कई जिलों में अचानक बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली। कोडाइकनाल के पहाड़ी इलाके में, ऑब्जर्वेटरी, ईरिचलाई, अन्ना सलाई और मूंजिक्कल जैसे क्षेत्रों में लगभग एक घंटे तक मध्यम बारिश हुई। हालांकि, पुलिचोलाई क्षेत्र में एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया।

इसी तरह, ऊटी में बॉटनिकल गार्डन, चारिंग क्रॉस, एटीसी और बाजार क्षेत्रों में व्यापक बारिश हुई, जिससे उन पर्यटकों को खुशी मिली जो पर्यटन सीजन की शुरुआत के बावजूद असामान्य रूप से गर्म मौसम का सामना कर रहे थे।

आंतरिक क्षेत्रों में भी काफी बारिश दर्ज की गई। डिंडीगुल जिले में, नाथम, चनारपट्टी, गोपालपट्टी, अंजुकुलिपट्टी, थवसीमादाई, चिन्नालपट्टी और अधूर सहित क्षेत्रों में लगातार बारिश हुई। वेल्लोर में, जहां हाल के दिनों में तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया था, सधुवाचारी, काटपाडी, वल्लीमलाई और पोन्नई में बारिश से निवासियों को राहत मिली।

येरकौड में नौका विहार और अन्य गतिविधियों का आनंद ले रहे पर्यटक अचानक हुई बारिश के कारण फंस गए। सलेम और आसपास के इलाकों, जिनमें अस्थमपत्ती, अम्मापेट और कोंडलमपत्ती शामिल हैं, में भी बारिश दर्ज की गई।

पेरम्बालूर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई, जहां तेज हवाओं के कारण एचमपत्ती में केले के पेड़ उखड़ गए।

कोविलपट्टी और आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई, जिससे लंबे समय तक चली गर्मी के बाद तापमान में गिरावट आई।

बारिश के बावजूद, राज्य भर में तापमान अधिक बना रहा। मदुरै में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि तिरुचिरापल्ली और थूथुकुडी में 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और तापमान 26 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मछुआरों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

--आईएएनएस

 

 

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