Tamil Nadu Heatwave : तमिलनाडु के कई इलाकों में पांच दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना

चेन्नई: चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने चेतावनी जारी की है कि अगले पांच दिनों में तमिलनाडु के आंतरिक जिलों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है और तापमान सामान्य स्तर से ऊपर जाने की आशंका है।

नवीनतम मौसम बुलेटिन के अनुसार, राज्य के आंतरिक भागों में अधिकतम तापमान मौसमी औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होने की संभावना है।

इसी बीच, मौसम विभाग ने 21 अप्रैल तक कुछ छिटपुट स्थानों पर, विशेष रूप से पश्चिमी घाटों के किनारे और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है।

ये बारिश निम्न दबाव प्रणाली से जुड़े स्थानीय मौसम संबंधी गड़बड़ियों के कारण हो रही है। इसके अलावा, 22 और 23 अप्रैल को पश्चिमी घाट के जिलों, डेल्टा क्षेत्रों और कराईकल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है।

बीच-बीच में होने वाली बारिश से मौजूदा गर्मी से अस्थायी राहत मिल सकती है, हालांकि इससे राज्य भर में तापमान के समग्र रुझान में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है।

मौसम विभाग ने तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी के निवासियों को उच्च आर्द्रता और बढ़े हुए तापमान की संभावना के बारे में चेतावनी दी है। इस स्थिति से असुविधा और गर्मी से संबंधित तनाव हो सकता है। चेन्नई और उसके आसपास के उपनगरों में आने वाले दिनों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।

हालांकि शहर में महत्वपूर्ण वर्षा का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन आर्द्रता का स्तर उच्च रहने की उम्मीद है, जिससे तापमान दर्ज किए गए तापमान से अधिक गर्म महसूस हो सकता है।

अधिकारियों ने जनता को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, गर्मी के चरम घंटों के दौरान सीधे धूप में निकलने से बचना और गर्मी से संबंधित बीमारियों के लक्षणों के प्रति सतर्क रहना शामिल है।

मौसम का यह मिजाज ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में गर्मी का चरम मौसम है, और अधिकारी समय पर सलाह जारी करने के लिए घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

--आईएएनएस