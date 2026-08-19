तमिलनाडु में दूध खरीद की कीमत में बढ़ोतरी, सीएम जोसेफ विजय ने की घोषणा

चेन्नई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु में दूध खरीद की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विधानसभा के नियम 110 के तहत राज्य में दूध खरीद की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। इस बढ़ोतरी के साथ खरीद की कीमत 41 रुपए प्रति लीटर हो गई है।

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने बयान में कहा, "हमारी परंपरा की महानता यह है कि हम गाय को पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि गाय न सिर्फ अपने बछड़े के लिए, बल्कि इंसानों और कई अन्य जीवों के लिए भी दूध देती है, जिससे जीवन चलता है।"

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु में 8,800 दूध सहकारी समितियों के जरिए 3.16 लाख दूध उत्पादक हर दिन 34 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करते हैं। 'आविन' के जरिए हर दिन ग्राहकों को 31 लाख लीटर दूध बांटा जाता है। 4.3 प्रतिशत फैट और 8.2 प्रतिशत सॉलिड-नॉट-फैट (एसएनएफ) दूध के लिए नवंबर 2022 से 35 प्रति लीटर की खरीद कीमत है। इसमें 3 रुपए प्रति लीटर का राज्य प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कुल खरीद कीमत 38 रुपए प्रति लीटर हो जाती है।"

सीएम जोसेफ ने कहा कि पिछली सरकार ने दूध उत्पादकों की कड़ी मेहनत और बढ़ती मजदूरी लागत पर ठीक से ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने उत्पादकों के लिए खरीद कीमत बढ़ाने के बारे में भी नहीं सोचा। गंभीर आर्थिक मुश्किलों के बावजूद हमारी सरकार का यह फर्ज है कि वह दूध उत्पादकों की आजीविका पर ध्यान दे और उनकी नेक कोशिशों को देखते हुए खरीद कीमत बढ़ाए।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, "प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों को दूध देने वाले 3.16 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने सहकारी समितियों के जरिए खरीद कीमत में एक रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने और सरकारी प्रोत्साहन को 3 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला किया है। इस तरह, कुल खरीद कीमत 38 रुपए से बढ़कर 41 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी।"

उन्होंने कहा कि खरीद कीमत में इस बढ़ोतरी से सरकार पर हर महीने 30 रुपए करोड़ और हर साल 360 रुपए करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।

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