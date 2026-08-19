तमिलनाडु के 3 जिलों में भारी बारिश का सांभवना, आंतरिक इलाकों में तापमान बढ़ने के आसार

चेन्नई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर कमजोर निम्न दबाव का परिसंचरण बने रहने के कारण बुधवार को चेंगलपट्टू, विलुपुरम और कुड्डालोर जिलों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि निचले स्तरों में व्याप्त वायुमंडलीय प्रणाली से राज्य के कई हिस्सों में वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने की उम्मीद है।

जिन तीन जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, उनके अलावा तिरुवल्लूर, तिरुवनमलाई, पेराम्बालूर, अरियालूर, मयिलादुथुराई, पुदुक्कोट्टई, शिवगंगा, मदुरै, दिंडीगुल और थेनी जिलों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की भी आशंका है। निवासियों को सलाह दी गई है कि वे आंधी-तूफान के दौरान सतर्क रहें और पेड़ों के नीचे या कमजोर ढांचों के पास शरण न लें।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के आंतरिक जिलों में अधिकतम तापमान अगले चार दिनों तक सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। इस वृद्धि के कारण, विशेष रूप से दोपहर के समय, गर्मी और उमस बढ़ सकती है।

लोगों, विशेषकर बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और बाहर काम करने वालों को सलाह दी गई है कि वे सीधे धूप में लंबे समय तक रहने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें।

चेन्नई और उसके आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में दिन भर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शाम या रात के दौरान शहर के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

हालांकि व्यापक व्यवधान की आशंका नहीं है, लेकिन अचानक भारी बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है और व्यस्त समय में यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों से विशेष रूप से उन सड़कों पर सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है जहां तेज बारिश के दौरान दृश्यता कम हो सकती है।

मौसम विभाग वायुमंडलीय परिसंचरण पर लगातार नज़र रख रहा है और यदि प्रणाली मजबूत होती है या बारिश की तीव्रता बढ़ती है तो आगे की जानकारी जारी करने की उम्मीद है। भारी बारिश की भविष्यवाणी वाले जिलों में स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने और जहां आवश्यक हो वहां एहतियाती उपाय करने के लिए कहा गया है।

--आईएएनएस

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