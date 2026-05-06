Tamil Nadu Weather : तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की संभावना

चेन्नई: क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने बताया कि इसकी वजह एक ट्रफ (हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र) है, जो मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक फैला है।

मौसम विभाग के अनुसार, यह ट्रफ अभी मन्नार की खाड़ी क्षेत्र से होकर गुजर रहा है और थेनी, डिंडीगुल, करूर, तिरुची, नामक्कल, इरोड और नीलगिरी तक फैला हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही, 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि बुधवार को पहाड़ी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की उम्मीद है। इन जिलों में नीलगिरी, तिरुपुर, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और कोयंबटूर शामिल हैं।

अधिकारियों ने संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भूस्खलन और जलभराव का खतरा रहता है।

मौसम विभाग ने 7 मई को नीलगिरी, कोयंबटूर, तिरुपुर, इरोड, थेनी, तेनकासी, मदुरै, विरुधुनगर, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जैसे जिलों में व्यापक बारिश की भी संभावना जताई है। कई दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में बिजली कड़कने और लगभग 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ तूफान आने की संभावना है।

डिंडीगुल, थूथुकुडी, रामनाथपुरम, शिवगंगा और अन्य आसपास के जिलों में भी आने वाले दिनों में तूफान के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि सप्ताहांत तक राज्य के कई हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश और बादल छाए रहने की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

इस बीच, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने विशेष रूप से 8 और 9 मई को मयिलादुथुराई और पुदुकोट्टई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

मछुआरों को भी समुद्र में जाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि तट के किनारे मौसम खराब होने की संभावना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया टीमों और जिला प्रशासनों को सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए कहा गया है।

--आईएएनएस