Tamil Nadu Heavy Rain : मौसम विभाग ने 12 मई तक तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया अनुमान

चेन्नई: तमिलनाडु में मानसून से पहले अगले कुछ दिनों तक बारिश देखने को मिल सकती है। चेन्नई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने अनुमान लगाया है कि 12 मई तक कई पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश होगी।

मौसम विभाग के अनुसार, मन्नार की खाड़ी और आसपास के इलाकों में बना एक वायुमंडलीय चक्र राज्य भर में तेज बारिश की गतिविधियों को बढ़ा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा मौसम प्रणाली के कारण नीलगिरी, इरोड, कोयंबटूर, तिरुपुर और डिंडीगुल सहित कई जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जहां आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि पश्चिमी जिलों, विशेष रूप से पहाड़ी और घाट क्षेत्रों में गरज और तेज हवाओं के साथ रुक-रुक कर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने आगे बताया कि थेनी, मदुरै, विरुधुनगर, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दक्षिणी तमिलनाडु के कई हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है।

अपने पूर्वानुमान में मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि शुक्रवार से सोमवार तक नीलगिरी, इरोड, कोयंबटूर, तिरुपुर, डिंडीगुल, मदुरै और थेनी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।

पश्चिमी क्षेत्र के अलावा, कई डेल्टा और दक्षिणी तटीय जिलों में भी व्यापक बारिश होने की उम्मीद है। मौसम कार्यालय ने कहा कि शिवगंगा, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, विरुधुनगर, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, तेनकासी और थूथुकुडी जिलों में शुक्रवार से सोमवार के बीच बारिश के तेज दौर देखने को मिल सकते हैं।

इस बीच, चेन्नई और उसके उपनगरीय इलाकों में अगले कुछ दिनों तक छिटपुट स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक होने की उम्मीद है। मौसम अधिकारियों ने कहा कि शहर में बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे हाल की गर्मी और उमस भरी स्थितियों से कुछ राहत मिलेगी।

विभाग ने संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में जलभराव और यातायात में बाधा आ सकती है।

मौसम विभाग ने मछुआरों और आम जनता को सलाह दी है कि वे मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट्स पर बारीकी से नजर रखें और भारी बारिश व आंधी-तूफान के दौरान सावधानी बरतें।

--आईएएनएस