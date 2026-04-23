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Tamil Nadu Election Voting : पलानीस्वामी ने परिवार संग डाला वोट, 8वीं बार लड़ रहे चुनाव

तमिलनाडु में वोटिंग तेज, पलानीस्वामी और मुरुगन ने निभाया लोकतांत्रिक कर्तव्य
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Dainik Hawk·
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Apr 23, 2026, 05:46 AM
तमिलनाडु चुनाव : पलानीस्वामी ने परिवार संग डाला वोट, 8वीं बार लड़ रहे चुनाव

चेन्नई: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मतदाता उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

इसी क्रम में सलेम जिले के एडप्पाडी विधानसभा क्षेत्र में एआईएडीएमके के उम्मीदवार और पार्टी के महासचिव के. पलानीस्वामी ने परिवार के साथ मतदान किया।

के. पलानीस्वामी सिलुवमपालायम स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल (जो नेडुंगुलम पंचायत के अंतर्गत आता है) पहुंचे और वहां वोट डाला। पलानीस्वामी इस सीट से आठवीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वह सात बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जिनमें से पांच बार उन्हें जीत मिली है, जबकि दो बार हार का सामना करना पड़ा।

उन्हें 1996 में पीएमके के उम्मीदवार गणेशन और 2006 में पीएमके के ही उम्मीदवार काविरी से हार मिली थी। इसके अलावा उन्होंने 1989, 1991, 2011, 2016 और 2021 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। वह 2017 से 2021 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल राज्य में विपक्ष के नेता हैं।

वहीं चेन्नई के कोयंबेडु इलाके में केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के अविनाशी सीट से उम्मीदवार एल. मुरुगन ने भी मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाया है और सभी मतदाताओं से अपील की कि वे आगे आएं और इस चुनाव में 100 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करें।

इसके अलावा, चेन्नई में भाजपा की वरिष्ठ नेता तमिलिसै सौंदरराजन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्यभर में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है, और मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

--आईएएनएस

 

 

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