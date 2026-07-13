तमिलनाडु सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का किया फेरबदल, कई विभागों में बदलाव

चेन्नई, 14 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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गृह (विशेष प्रकोष्ठ) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ए. अरुण, आईपीएस, अब तक भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता निदेशालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और निदेशक के पद पर कार्यरत थे, उनका तबादला कर उन्हें चेन्नई के ऊन्नामंचेरी स्थित तमिलनाडु पुलिस अकादमी का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और निदेशक नियुक्त किया गया है।

वहीं, सी. मंगेश्वरी, आईपीएस, जो डीवीएसी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल-1 में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात हैं, उन्हें अगले आदेश तक डीवीएसी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और निदेशक का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इसके अलावा, मुख्य सचिव एम. साई कुमार द्वारा जारी आदेश के तहत कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। आदेश के अनुसार, एच. कृष्णनुन्नी, आईएएस, जो वर्तमान में तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं, उन्हें स्थानांतरित कर पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। वे एस.पी. अमृत, आईएएस का स्थान लेंगे। शिल्पा प्रभाकर सतीश, आईएएस, जो अभी तक श्रम आयुक्त के पद पर कार्यरत थीं, उन्हें तमिलनाडु सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भेजा गया है। वे डॉ. पी. उमानाथ, आईएएस का स्थान लेंगी।

वहीं, एस.पी. अमृत, आईएएस, जो अब तक पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के निदेशक थे, उन्हें तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए भेजा गया है। वे एच. कृष्णनुन्नी का स्थान संभालेंगे।

सरकार ने आदेश में कहा है कि शिल्पा प्रभाकर सतीश और एसपी. अमृत की विदेशी सेवा प्रतिनियुक्ति से संबंधित शर्तें 21 फरवरी 1994 के जी.ओ.एम.एस. संख्या 167, लोक (विशेष-ए) विभाग के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी। तमिलनाडु सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल को विभिन्न विभागों में कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम