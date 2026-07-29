तमिलनाडु: पश्चिमी घाट के जिलों में अगले सात दिनों तक मध्यम बारिश के आसार, नीलगिरि में भारी वर्षा का अलर्ट

चेन्नई, 29 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से लगे जिलों में अगले सात दिनों तक गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं, इस सप्ताह के अंत में नीलगिरि, कोयंबटूर और थेनी जिलों के कुछ हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है।
चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के ऊपर निचले स्तरों में एक कमजोर ट्रफ (द्रोणिका) बनी हुई है।
मौसम प्रणाली के प्रभाव से 29 जुलाई से पश्चिमी घाट के जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 30 जुलाई को नीलगिरि जिले के कुछ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
इसके अलावा, 31 जुलाई और 1 अगस्त को कोयंबटूर, नीलगिरि और थेनी जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। हालांकि यह बारिश पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लाभदायक मानी जा रही है, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना रहेगा।
आईएमडी के अनुसार, 29 और 30 जुलाई को तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है। इसके कारण राज्य के कई हिस्सों, विशेषकर मैदानी और तटीय जिलों में गर्म और उमस भरी परिस्थितियां बनी रहेंगी।
चेन्नई के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शहर के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि, राजधानी में किसी बड़ी या व्यापक वर्षा की संभावना नहीं है।
शहर में गर्म मौसम जारी रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक रह सकता है।
मौसम विभाग ने लोगों को हीट स्ट्रेस (गर्मी से होने वाली परेशानी) से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में रहने से बचने की सलाह दी है।
मौसम विभाग ने विशेष रूप से पहाड़ी जिलों के लोगों को स्थानीय मौसम पूर्वानुमानों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में वर्षा की तीव्रता में बदलाव हो सकता है।