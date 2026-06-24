तमिलनाडु : पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और प्रमोशन

चेन्नई, 24 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल का आदेश दिया और राज्य भर में 15 आईपीएस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला, प्रमोशन और नई पोस्टिंग की।

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यह आदेश गृह विभाग ने पुलिसिंग को मजबूत करने और अलग-अलग कमिश्नरेट और जिलों में अहम खाली पदों को भरने के मकसद से एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जारी किए।

बड़े तबादलों में, ग्रेटर चेन्नई पुलिस में वेलफेयर और एस्टेट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर काम कर रहे डी. कन्नन को तांबरम पुलिस कमिश्नरेट में हेडक्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है।

तांबरम की सेंट्रल क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ए. वेलमुरुगन का तबादला चेन्नई में डीजीपी के ऑफिस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस/असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (मॉडर्नाइजेशन) के पद पर किया गया है।

अनिवार्य प्रतीक्षा पर चल रहे आईपीएस अधिकारी जी. स्टालिन को तांबरम पुलिस कमिश्नरेट की सेंट्रल क्राइम ब्रांच का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। इसी तरह, अनिवार्य प्रतीक्षा पर चल रहे डी. रमेश बाबू को चेन्नई में एंटी-टेररिज्म स्क्वाड का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। वीवी. गीतांजलि को ग्रेटर चेन्नई पुलिस में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध शाखा का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है, जबकि पी. सुंदरवदिवेल को ग्रेटर चेन्नई पुलिस में सुरक्षा का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है।

मदुरै में एंटी-टेररिज्म स्क्वाड में काम कर रहे आर. रमेश कृष्णन का तबादला तिरुप्पुर शहर में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (नॉर्थ) के पद पर किया गया है।

चेन्नई में तमिलनाडु कमांडो फोर्स की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के. महेश्वरी को अवाडी कमिश्नरेट में रेडहिल्स का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है।

एक और अहम बदलाव में, ग्रेटर चेन्नई पुलिस में कोयम्बेडु के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आईपीएस अधिकारी आर. उदयकुमार को तिरुवन्नामलाई जिले का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। उन्होंने ए.सी. कार्तिकेयन की जगह ली है, जिन्हें ग्रेटर चेन्नई पुलिस में अड्यार का डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है।

सरकार ने पांच असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर प्रमोट भी किया। कुणाल उत्तम श्रोते, आकाश जोशी, अंशुल नागर, अर्पिता राजपूत और बनावथ अरविंद को प्रमोट किया गया और उन्हें क्रमशः चेन्नई, तिरुप्पुर, तिरुनेलवेली, क्राइम ब्रांच-सीआईडी और तिरुचिरापल्ली में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के. मणिवासन की मंजूरी से हुए इस फेरबदल से तमिलनाडु में कई अहम पुलिस यूनिट्स में लीडरशिप मजबूत होने की उम्मीद है। इनमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एंटी-टेरर ऑपरेशन, महिला और बाल सुरक्षा, जिला पुलिसिंग और शहरी लॉ एनफोर्समेंट जैसी यूनिट्स शामिल हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम