तमिलनाडु: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने कोल्लूर मूकाम्बिका मंदिर में पूजा-अर्चना की

बेंगलुरु, 12 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित प्रसिद्ध कोल्लूर मूकाम्बिका मंदिर में देवी मूकाम्बिका की पूजा-अर्चना की।

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इस दौरान सीएम विजय ने मंदिर को 16 किलोग्राम चांदी की तलवार दान की। पारंपरिक लाल शल्य वस्त्र पहने विजय ने मंदिर में प्रवेश किया, जहां मंदिर के पास जमा हुए बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने तालियों और जयकारों से उनका स्वागत किया।

हल्की बूंदाबांदी के बावजूद, विजय मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुछ देर रुके और अपने समर्थकों का अभिवादन किया। इससे पहले, मंदिर के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पारंपरिक पूर्णकुंभ स्वागत किया। इस रस्म के तहत उनकी कलाई पर एक पवित्र धागा भी बांधा गया।

विजय नई दिल्ली से मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे और सीधे कोल्लूर स्थित मंदिर के गेस्ट हाउस गए। पारंपरिक वस्त्र धारण करने के बाद, उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और पूजा-अर्चना की।

पत्रकारों से बात करते हुए कोल्लूर मूकाम्बिका मंदिर के अध्यक्ष बाबू हेगड़े ने बताया कि विजय का दर्शन लगभग 20 मिनट तक चला।

हेगड़े ने बताया कि विजय ने मंदिर को 1.6 किलोग्राम वजनी चांदी की तलवार दान की और अन्य भक्तों की तरह देवी की पूजा की। उन्होंने कहा कि कोई विशेष संकल्प नहीं था। वे गर्भगृह के सामने खड़े हुए प्रार्थना की और चले गए। उन्होंने मंदिर में लगभग 20 मिनट बिताए। हमने दर्शन के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की थी।

विजय के आगमन को देखते हुए मंदिर परिसर और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भारी भीड़ को संभालने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।

इससे पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल, कोल्लूर मूकाम्बिका मंदिर के दर्शन के लिए मंगलुरु पहुंचे।

उनके आगमन को देखते हुए कर्नाटक पुलिस ने मंदिर परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। विजय द्वारा प्रार्थना और पूजा पूरी करने तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

कर्नाटक में विजय के अपार प्रशंसकों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने मंदिर और हवाई अड्डे पर भारी भीड़ की आशंका जताई थी।

मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और कर्नाटक और तमिलनाडु पुलिस दोनों के कर्मियों को तैनात किया गया था। विजय दिल्ली से एक विशेष विमान से मंगलुरु पहुंचे और सड़क मार्ग से मंदिर नगर, कोल्लूर के लिए रवाना हुए।

--आईएएनएस

एमएस/