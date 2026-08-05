तमिलनाडु में गरज के साथ मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना

चेन्नई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने तमिलनाडु के कई हिस्सों में बुधवार को गरज और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है।

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मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के निचले वायुमंडलीय स्तरों में एक कमजोर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस प्रणाली से राज्य भर में मौसम प्रभावित होने और कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की आशंका है।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, तिरुवनमलाई, विलुपुरम, कुड्डालोर, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर जिलों में दिन के दौरान कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है।

निवासियों को आंधी-तूफान के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका हो। अचानक हुई बारिश से अस्थायी जलभराव हो सकता है और निचले शहरी क्षेत्रों में यातायात बाधित हो सकता है।

आरएमसी ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है, जिसकी तीव्रता स्थानीय वायुमंडलीय स्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती है।

थेनी और कोयंबटूर जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में गुरुवार और शुक्रवार को एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरने वाले लोगों को मौसम की जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है, खासकर यदि तेज बारिश की स्थिति उत्पन्न होती है।

इस बीच, चेन्नई में बुधवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने या आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शाम या रात के दौरान शहर और उसके उपनगरों में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। राजधानी में दिन के समय मौसम अपेक्षाकृत उमस भरा रहने की संभावना है, जिसके बाद दिन में बारिश की संभावना बढ़ सकती है।

उत्तरी तमिलनाडु तट पर मौजूद वायुमंडलीय प्रणाली के कारण छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग इस प्रणाली और तमिलनाडु भर में बारिश के वितरण पर इसके प्रभाव पर लगातार नजर रख रहा है। वायुमंडलीय स्थितियों में बदलाव के आधार पर आगे के पूर्वानुमान जारी किए जाएंगे।

कई जिलों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं की भविष्यवाणी को देखते हुए, लोगों से आग्रह किया गया है कि वे बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और बिजली गिरने और तेज हवाओं के दौरान पेड़ों या अन्य कमजोर संरचनाओं के नीचे शरण लेने से बचें।

--आईएएनएस

एसएके/एएस