तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

चेन्नई, 26 जुलाई (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अनुमान लगाया है कि 31 जुलाई तक तमिलनाडु के पश्चिमी घाट वाले जिलों में मध्यम बारिश होगी। विभाग ने मौसम की इस स्थिति का कारण तमिलनाडु तट के ऊपर निचले वायुमंडल में कम दबाव वाले कमजोर सर्कुलेशन को बताया है।

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मौसम की ताजा जानकारी के अनुसार, अगले कुछ दिनों में राज्य भर में मौसम पर एक कमजोर वायुमंडलीय सिस्टम का असर पड़ने की उम्मीद है, जिससे पश्चिमी घाट के जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है।

आईएमडी ने कहा है कि बारिश का यह दौर 31 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है, जिससे लंबे समय तक सूखे मौसम के बाद इन इलाकों को कुछ राहत मिलेगी।

पश्चिमी घाट के अलावा, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में मौसम के हालात अपेक्षाकृत शांत रहने की उम्मीद है। विभाग ने इसी दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान लगाया है।

हालांकि घाट क्षेत्र के बाहर बड़े पैमाने पर बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन स्थानीय मौसम की स्थितियों के आधार पर कहीं-कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने चेन्नई के लिए भी अनुमान जारी किया है, जिसके अनुसार दिन में शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।

बारिश कम समय के लिए और कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रहने की उम्मीद है, राज्य की राजधानी में मौसम में किसी बड़ी उथल-पुथल का अनुमान नहीं है।

हल्की बारिश की संभावना के बावजूद चेन्नई में गर्मी बनी रहने की उम्मीद है और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। नमी का स्तर भी काफी अधिक रहने की उम्मीद है, जिससे बारिश न होने पर भी शहर में उमस भरी स्थिति बनी रहेगी।

आईएमडी ने आगे बताया कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 29 जुलाई तक अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है। इस दौरान लू (हीटवेव) की स्थिति या मौसमी तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने का अनुमान नहीं है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी बना हुआ कमजोर कम-दबाव वाला सिस्टम बंगाल की खाड़ी से नमी लाने में मदद कर सकता है, जिससे पश्चिमी घाट और आस-पास के इलाकों में अधिक बादल बन सकते हैं। हालांकि, इस सिस्टम के और अधिक मजबूत मौसमी हलचल में बदलने की उम्मीद नहीं है।

खासकर पहाड़ी जिलों और पश्चिमी घाट के आस-पास रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखें और हल्की से मध्यम बारिश के दौरान सावधानी बरतें, खासकर उन इलाकों में जहां पानी भरने या जमीन खिसकने (लैंडस्लाइड) का खतरा रहता है। राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम के अधिकतर स्थिर रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस