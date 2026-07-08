तमिलनाडु के पश्चिमी घाट जिलों में अगले दो दिन मध्यम बारिश का अलर्ट, आईएमडी की चेतावनी जारी

चेन्नई, 8 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से जुड़े जिलों में अगले दो दिनों तक मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार, कई स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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आईएमडी के ताजा मौसम बुलेटिन के मुताबिक, यह मौसम बदलाव दक्षिणी गुजरात से लेकर मध्य केरल तक फैले निम्न दबाव (लो-प्रेशर) के ट्रफ के कारण हो रहा है। इसी मौसम प्रणाली की वजह से पश्चिमी घाट के इलाकों में अगले 48 घंटे तक मौसम अस्थिर बना रहेगा और एक-दो स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ तेज सतही हवाएं चल सकती हैं।

मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ी जिलों में बारिश के कारण भूस्खलन और स्थानीय स्तर पर जलभराव का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए प्रशासन और स्थानीय लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

वहीं, तमिलनाडु के अन्य हिस्सों, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में अगले दो दिनों के दौरान केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग ने स्पष्ट किया कि पश्चिमी घाट को छोड़कर राज्य के अन्य इलाकों में भारी बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि स्थानीय मौसम के प्रभाव से कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है।

राजधानी चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में अगले दो दिनों तक आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि, शहर में बारिश की संभावना ज्यादा नहीं है। केवल कुछ इलाकों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। बादलों के बावजूद दिन के समय गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है।

आईएमडी ने यह भी बताया कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। अधिक तापमान और हवा में नमी बढ़ने से विशेष रूप से तटीय और मैदानी इलाकों में लोगों को उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिणी गुजरात से मध्य केरल तक फैला निम्न दबाव का ट्रफ दक्षिण भारत में नमी पहुंचा रहा है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश सीमित रहने की संभावना है।

आईएमडी ने पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान सावधानी बरतें, बिजली गिरने और तेज हवाओं से बचाव करें तथा यदि तेज बारिश शुरू हो जाए तो भूस्खलन संभावित इलाकों से अनावश्यक यात्रा न करें।

मौसम विभाग ने कहा है कि वह मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और यदि आने वाले दिनों में परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव होता है तो समय-समय पर नई चेतावनी और अपडेट जारी किए जाएंगे।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस