तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कार्यालय छह दशकों बाद ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज से दूसरी जगह होगा स्थानांतरित

चेन्नई, 25 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु सचिवालय में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में स्थित अपने लंबे समय से चले आ रहे कार्यालय से नामक्कल कविग्नर मालिगई (एनकेएम) में स्थानांतरित किया जाएगा। नए परिसर को तैयार करने के लिए तेजी से नवीनीकरण कार्य चल रहा है।

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यह स्थानांतरण सचिवालय के कामकाज में वर्ष 2011 के बाद सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक माना जा रहा है। उस समय दिवंगत जे. जयललिता के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके सरकार ने प्रमुख विभागों को दोबारा फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थानांतरित किया था, जिससे पहले डीएमके सरकार द्वारा नए निर्मित ओमंदुरार गवर्नमेंट एस्टेट से सचिवालय संचालित करने का निर्णय पलट दिया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले का मुख्य कारण मौजूदा मुख्यमंत्री कार्यालय में जगह की भारी कमी है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के पदभार संभालने के बाद उनसे मिलने आने वाले अधिकारियों, आगंतुकों और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों की बढ़ती संख्या के कारण वर्तमान कार्यालय पर काफी दबाव था।

हालांकि इस स्थानांतरण को लेकर अन्य कारणों को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और आगंतुकों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री अब तक फोर्ट सेंट जॉर्ज की मुख्य इमारत की पहली मंजिल से कामकाज कर रहे थे, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय पिछले छह दशकों से अधिक समय से संचालित हो रहा है।

नई योजना के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय को नामक्कल कविग्नर मालिगई की 10वीं मंजिल पर स्थापित किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस स्थानांतरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नया मुख्यमंत्री कार्यालय 10वीं मंजिल पर स्थित मौजूदा भोजन कक्ष में बनाया जाएगा, जो सम्मेलन कक्ष के ठीक बगल में स्थित है।

इसके लिए भोजन कक्ष में मौजूद फर्नीचर, फिक्स्चर और अन्य बुनियादी ढांचे को हटाकर कलैवानार अरंगम स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि नए कार्यालय के लिए जगह बनाई जा सके।

इस बदलाव के चलते 10वीं मंजिल पर संचालित कई सरकारी विभागों को भी स्थानांतरित करना होगा।

सूचना एवं तमिल विकास विभाग, गृह (निषेध) विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग के कुछ अनुभागों को मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना के लिए दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि सूचना एवं तमिल विकास विभाग को कलैवानार अरंगम में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि अन्य विभागों को फोर्ट सेंट जॉर्ज सचिवालय परिसर के भीतर ही अन्य स्थानों पर समायोजित किया जाएगा।

10 मंजिला सचिवालय एनेक्स नामक्कल कविग्नर मालिगई वर्तमान में 34 सरकारी विभागों के सचिवों और विभिन्न अनुभागों का कार्यालय है, जिससे यह राज्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्रों में से एक माना जाता है।

इस भवन का निर्माण पार्सन फाउंडेशन एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने किया था और इसका उद्घाटन वर्ष 1975 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने किया था। इसके बाद से इस भवन का कई बार नवीनीकरण किया जा चुका है।

प्रस्तावित स्थानांतरण को तमिलनाडु सचिवालय के प्रशासनिक इतिहास में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। पिछले दो दशकों में सचिवालय कई बार स्थानांतरित हो चुका है।

इनमें सबसे प्रमुख बदलाव वर्ष 2010 में हुआ था, जब डीएमके सरकार ने सचिवालय को ओमंदुरार गवर्नमेंट एस्टेट परिसर में स्थानांतरित किया था। हालांकि, एक वर्ष बाद सत्ता में आई एआईएडीएमके सरकार ने सचिवालय को फिर से फोर्ट सेंट जॉर्ज में वापस ले आई और ओमंदुरार परिसर को बहु-विशेषता सरकारी अस्पताल में बदल दिया।

--आईएएनएस

एसएके/एएस