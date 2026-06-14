तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में भारी बारिश का अनुमान, कई शहरों में तापमान 39 डिग्री तक पहुंचने की संभावना

चेन्नई, 14 जून (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि राज्य के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण कई अन्य जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है।

Read More

मौसम विभाग के अनुसार, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम और मयिलादुथुराई जिलों में दिन के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ इलाकों में बारिश के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

मौजूदा मौसम प्रणाली के कारण राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है। चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, कुड्डालोर और तिरुवन्नामलाई जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अलावा कल्लाकुरिची, विल्लुपुरम, अरियालुर, पेरम्बलुर और पुदुक्कोट्टई जिलों में भी ऐसे ही हालात रहने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी तटीय इलाके में हवा के बहाव की वजह से इस क्षेत्र में नमी आ रही है, जिससे बारिश के लिए अनुकूल हालात बन रहे हैं।

इस सिस्टम की वजह से डेल्टा और उससे सटे जिलों में दिन भर मौसम के नमी वाला बने रहने की संभावना है। कई जिलों में बारिश की उम्मीद के उलट, चेन्नई और उसके आस-पास के इलाकों में गर्मी और उमस भरे हालात रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच सकता है। हालांकि, लोगों को गर्मी से कुछ राहत भी मिल सकती है, क्योंकि दिन में बाद में चेन्नई और आस-पास के उपनगरीय इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। अधिक तापमान और नमी वाली हवाओं के मेल से पूरे शहर में मौसम के असहज रहने की संभावना है।

अधिकारियों ने उन जिलों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, जहां भारी बारिश की संभावना है, खासकर निचले इलाकों में जहां पानी भरने का खतरा हो सकता है। लोगों से यह भी कहा गया है कि वे आंधी-तूफान और तेज हवाओं के दौरान जरूरी सावधानी बरतें।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने और स्थानीय मौसम प्रणालियों के तमिलनाडु में मौसम पर असर डालने के कारण, अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे आईएमडी द्वारा जारी आधिकारिक मौसम बुलेटिन और अलर्ट के जरिए ताजा जानकारी लेते रहें।

यह पूर्वानुमान ऐसे समय में आया है, जब राज्य के कई हिस्सों में हाल के दिनों में रुक-रुक कर बारिश हुई है, जिससे गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़ की चिंता भी बढ़ गई है।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम