तमिलनाडु के आठ जिलों में लू जैसे हालात, पश्चिमी घाट में बारिश की संभावना: आरएमसी

चेन्नई, 27 जुलाई (आईएएनएस)। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी), चेन्नई ने अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु के कई हिस्सों में दिन के तापमान में वृद्धि का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार, 30 जुलाई तक राज्य के आठ आंतरिक जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने की संभावना है।

Read More

वहीं, मौसम विभाग ने पश्चिमी घाट और उत्तरी तटीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई है, जिससे कुछ इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।

मौसम बुलेटिन के अनुसार, वेल्लोर, इरोड, करूर, डिंडीगुल, मदुरै, विरुधुनगर, तूतीकोरिन (थूथुकुडी) और तिरुनेलवेली जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इन जिलों के लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में रहने से बचने और गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है, क्योंकि इसी दौरान तापमान अपने चरम पर रहने की संभावना है।

यह पूर्वानुमान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु के कई हिस्सों में कुछ स्थानों पर रुक-रुक कर बारिश होने के बावजूद गर्म और उमस भरा मौसम बना हुआ है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 30 जुलाई तक तापमान सामान्य से अधिक बना रह सकता है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में मौसम प्रणालियों के आधार पर तापमान में कमी आने के संकेत मिल सकते हैं।

जहां एक ओर राज्य के आंतरिक जिलों में गर्मी बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर आरएमसी ने 30 जुलाई तक पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। इस बारिश से न केवल गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों को भी लाभ मिल सकता है।

मौसम विभाग ने मंगलवार से 30 जुलाई तक उत्तरी तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। हालांकि ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है।

चेन्नई के लिए आरएमसी ने आगामी दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। शहर के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से शाम या रात के समय हल्की बारिश हो सकती है, हालांकि भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है।

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी ताजा अपडेट और परामर्श पर लगातार नजर रखें, विशेष रूप से उन जिलों में जहां सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस