तमिलनाडु के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

चेन्नई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के चार जिलों के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि अगले कुछ दिनों में कई अन्य जिलों में मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।

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मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार और शुक्रवार को कोयंबटूर, थेनी और तिरुनेलवेली जिलों और नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के निचले क्षोभमंडल में व्याप्त कमजोर वायुमंडलीय परिसंचरण को इस बारिश का कारण बताया है।

इस विशेषकर पश्चिमी घाट और आसपास के जिलों में वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने की आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चारों जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, खासकर पहाड़ी और घाट क्षेत्रों में। संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को मौसम की तेजी से बदलती स्थितियों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

सप्ताहांत तक बारिश जारी रहने की संभावना है। शनिवार को थेनी, तेनकासी और तिरुनेलवेली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

इस बीच, चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, रानीपेट और वेल्लोर सहित कई जिलों में रविवार तक मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। इसी दौरान तिरुपत्तूर, तिरुवनमलाई, विलुपुरम, तिरुचिरापल्ली, करूर और मदुरै जिलों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति रहने की आशंका है।

तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है क्योंकि नमी से भरी हवाएं और स्थानीय वायुमंडलीय परिस्थितियां छिटपुट बौछारों के लिए अनुकूल बनी हुई हैं।

चेन्नई में गुरुवार शाम या रात के दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और शहर के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बारिश से शहर में व्याप्त गर्म और उमस भरे मौसम से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, हालांकि दिन का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहने की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान इस समय के सामान्य स्तर के करीब रहने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में राज्य में बारिश मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और उत्तरी एवं आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में केंद्रित रहने की उम्मीद है, जबकि अन्य स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी