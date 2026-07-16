तमिलनाडु के 19 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, चेन्नई में गर्मी के साथ उमस करेगी परेशान

चेन्नई, 16 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को राज्य के 19 जिलों के लिए हीटवेव (लू) का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि तेज धूप, बढ़ते तापमान और अधिक नमी (उमस) के कारण लोगों को गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

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आईएमडी के अनुसार, मदुरै, तिरुपत्तूर, वेल्लोर, रानीपेट, कल्लाकुरिची, तिरुवन्नामलाई, कांचीपुरम, कृष्णागिरि, धर्मपुरी, सलेम, नमक्कल, करूर, इरोड, तिरुचिरापल्ली (त्रिची), अरियालुर, पेरम्बलूर, शिवगंगा, विरुधुनगर और डिंडीगुल जिलों में गुरुवार को हीटवेव जैसी स्थिति रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में बाहर न रहने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और गर्मी से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाने की सलाह दी है।

आईएमडी ने यह भी बताया कि शुक्रवार को भी विरुधुनगर, शिवगंगा, मदुरै, डिंडीगुल, करूर, नमक्कल और इरोड जिलों में हीटवेव का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग ने राहत की भी उम्मीद जताई है। पश्चिमी हवाओं की गति में हल्का बदलाव होने से पश्चिमी घाट से जुड़े जिलों में शनिवार तक हल्की बारिश हो सकती है। वहीं शुक्रवार को तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों में एक-दो स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के कई अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।

इसके बावजूद आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 17 जुलाई तक तमिलनाडु के तटीय जिलों में अधिक तापमान और बढ़ी हुई नमी के कारण लोगों को तेज उमस का सामना करना पड़ेगा।

राजधानी चेन्नई में गुरुवार को अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तेज गर्मी और उमस के कारण दिन के समय मौसम काफी असहज रहने की संभावना है।

प्रशासन ने खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और शरीर को ठंडा रखने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

वीकेयू/वीसी