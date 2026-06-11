तमिलनाडु के 11 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, एक सप्ताह तक चलेगा बारिश का दौर

चेन्नई, 11 जून (आईएएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों में तमिलनाडु के 11 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। मौजूदा मौसम प्रणाली के कारण राज्य और पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक हफ़्ते तक व्यापक बारिश होने की उम्मीद है।

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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के बीच से कर्नाटक के तटीय इलाकों तक फैला कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों से होकर गुजर रहा है।

इस सिस्टम का असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के मौसम पर पड़ने की उम्मीद है, जिससे कई इलाकों में लगातार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को तिरुनेलवेली और कोयंबटूर जिलों के पहाड़ी और आसपास के इलाकों के साथ-साथ कन्याकुमारी, नीलगिरी, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, कृष्णगिरि, धर्मपुरी, इरोड, सलेम और रानीपेट जिलों में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों, खासकर पहाड़ी ढलानों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि रुक-रुक कर होने वाली भारी बारिश और तेज हवाओं से सामान्य जीवन और परिवहन पर असर पड़ सकता है।

चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू सहित उत्तरी तटीय जिलों के लिए विभाग ने गुरुवार को गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। हालांकि, बड़े पैमाने पर बाढ़ आने की आशंका नहीं है, लेकिन अगर कम समय में तेज बारिश होती है, तो कुछ शहरी इलाकों में पानी जमा होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को डिंडीगुल, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, थेनी, कुड्डालोर और मयिलादुथुराई जिलों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया है। इन इलाकों में अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है क्योंकि नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत के ऊपर बने मौसम सिस्टम को लगातार नमी पहुंचा रही हैं।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा स्थिति दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के उस सक्रिय चरण के अनुरूप है जो प्रायद्वीपीय भारत को प्रभावित कर रहा है। कम दबाव वाले क्षेत्र और अनुकूल हवा की स्थितियों के मेल से आने वाले दिनों में पूरे तमिलनाडु में बारिश जारी रहने की उम्मीद है।

आईएमडी ने मछुआरों, किसानों और बारिश वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम की आधिकारिक जानकारी पर नजर रखें और जरूरी सावधानी बरतें। आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौसम की बदलती स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं क्योंकि राज्य एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश के दौर के लिए तैयार हो रहा है।

--आईएएनएस

पीएसके