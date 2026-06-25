तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भरे जाएंगे 20,449 खाली पद, सरकार ने विधानसभा में की घोषणा

चेन्नई, 25 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा की है। इसके तहत चालू वित्त वर्ष में तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (टीएनईबी) में कुल 20,449 खाली पदों को भरने की योजना है।

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इस कदम का मकसद राज्य की बिजली कंपनियों के वर्कफोर्स को मजबूत करना और पूरे तमिलनाडु में बिजली वितरण और रखरखाव सेवाओं को बेहतर बनाना है।

कानून और ऊर्जा संसाधन मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर होने वाली इस भर्ती से बिजली कंपनी के अलग-अलग तकनीकी और प्रशासनिक विभागों में लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाएगा।

तमिलनाडु बिजली विभाग ने एक श्वेत पत्र जारी किया है, जो बिजली क्षेत्र के विकास, पारदर्शिता और भविष्य की तरक्की के लिए एक अहम दस्तावेज का काम करेगा।

मंत्री के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भर्ती प्रस्ताव में कई श्रेणियों में 15,058 कर्मचारियों की नियुक्ति शामिल है। इनमें असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और मल्टी-पर्पस फील्ड असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं, जो राज्य के बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के सुचारू कामकाज के लिए जरूरी हैं।

इन नई भर्तियों के अलावा, सरकार ने 5,391 गैंगमैन पदों को भरने का भी प्रस्ताव दिया है। ये नियुक्तियां उन उम्मीदवारों से संबंधित हैं जिन्हें 2021 में ही चुन लिया गया था, लेकिन वित्त विभाग से मंजूरी मिलने में देरी के कारण उनकी भर्ती टल गई थी।

इन नियुक्तियों को शामिल करने के बाद भरे जाने वाले कुल रिक्त पदों की संख्या 20,449 हो गई है।

मंत्री ने कहा कि यह भर्ती पहल तमिलनाडु के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बिजली कंपनियों के पास बढ़ती मांग को पूरा करने और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हों।

लंबे समय से खाली पड़े गैंगमैन के पदों को भरने से हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो कई साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में गैंगमैन बिजली लाइनों के फील्ड-लेवल रखरखाव, खराबी ठीक करने और बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

इसी तरह इंजीनियरों, तकनीकी कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती से टीएनईबी की कामकाज की क्षमता बढ़ने और औद्योगिक व घरेलू बिजली की बढ़ती खपत के बीच राज्य के बढ़ते बिजली नेटवर्क को सहारा मिलने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने कहा कि जरूरी प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया चरणों में शुरू की जाएगी।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी