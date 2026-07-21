तमिलनाडु: ईडी ने चेन्नई में रिटायर्ड आरटीओ अधिकारी और बिजनेसमैन के घर तलाशी ली

चेन्नई, 21 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को चेन्नई में दो जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तमिलनाडु में सरकारी अधिकारियों, बिजनेसमैन और नेताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में हाल ही में की जा रही कार्रवाई का हिस्सा है।

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ये तलाशी अभियान तेनमपेट में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) के एक रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर के घर और तिरुवोट्टियूर के पास कलादिपेट की पद्मनाभ कॉलोनी में एक बिजनेसमैन के घर पर चलाए गए।

ईडी के अधिकारी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सीएपीएफ) के जवानों के साथ, दोनों जगहों पर एक साथ पहुंचे और बारीकी से तलाशी ली। जब अधिकारी दस्तावेजों, रिकॉर्ड और वहां मौजूद दूसरी चीजों की जांच कर रहे थे, तब दोनों घरों में रहने वाले लोग भी वहां मौजूद थे।

केंद्रीय एजेंसी ने जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने यह नहीं बताया कि तलाशी किन हालात में ली गई या क्या यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच से जुड़ी थी।

अधिकारियों ने यह भी पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वित्तीय रिकॉर्ड या कैश मिला है या नहीं।

यह ऑपरेशन कई घंटों तक चला और तलाशी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

यह ताजा कार्रवाई हाल के महीनों में तमिलनाडु में ईडी की तेज हुई कार्रवाई के बीच हुई है। एजेंसी ने कथित वित्तीय अनियमितताओं, अवैध रेत खनन, लॉटरी से जुड़े लेनदेन, साइबर धोखाधड़ी, रियल एस्टेट सौदों और भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति जमा करने के आरोपी सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों में कई बार तलाशी ली है।

इस महीने की शुरुआत में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में एक पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी से जुड़ी कई जगहों पर तलाशी ली थी।

एजेंसी ने हाल के महीनों में उन बिजनेसमैन, ठेकेदारों और लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है, जिन पर अपराध से कमाए गए पैसे को सफेद करने (मनी लॉन्ड्रिंग) का शक है। इन अपराधों की जांच डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (डीवीएसी), सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) और तमिलनाडु पुलिस जैसी एजेंसियां ​​कर रही हैं।

ईडी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत अधिकार मिलते हैं और आमतौर पर वह दूसरी कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए अपराधों (प्रेडिकेट ऑफेंस) के आधार पर जांच शुरू करती है।

एजेंसी ने मंगलवार को हुई तलाशी के साथ एक बार फिर चेन्नई पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, हालांकि अधिकारी अब तक जांच के सटीक दायरे के बारे में चुप हैं। तलाशी पूरी होने और एजेंसी द्वारा आधिकारिक बयान जारी किए जाने के बाद और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी