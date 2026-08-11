तमिलनाडु: चेन्नई पुलिस ने रिश्वतखोरी से निपटने के लिए शुरू किया स्पेशल एंटी-करप्शन सेल

चेन्नई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने एक खास 'एंटी-करप्शन स्पेशल सेल' शुरू किया है। इसका मकसद उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जनता की शिकायतें लेना है, जिन पर सरकारी काम करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। यह कदम पुलिस बल में पारदर्शिता बढ़ाने और जनता का भरोसा मजबूत करना है।

मंगलवार को इस पहल की घोषणा करते हुए ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर ए. अमलराज ने कहा कि यह स्पेशल सेल नागरिकों को पुलिसकर्मियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए जरिया बनेगा।

उन्होंने कहा कि जो लोग पुलिसकर्मियों से रिश्वत की मांग का सामना करते हैं, वे एंटी-करप्शन स्पेशल सेल से 78717-23000 पर संपर्क कर सकते हैं। शिकायतें सीधे नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए जानकारी भेजकर दर्ज कराई जा सकती हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि शिकायत करने वालों की पहचान और अन्य जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी ताकि लोग बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट कर सकें।

कमिश्नर के अनुसार, कॉन्स्टेबल से लेकर सीनियर अधिकारियों तक, ज्यादातर पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाते हैं और गैर-कानूनी तरीके से पैसे या फायदा नहीं मांगते। हालांकि, कुछ पुलिसकर्मियों की गलत हरकतें पूरी फोर्स की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं और जनता के बीच पुलिस पर बने भरोसे को कम कर सकती हैं।

इसलिए, ऐसे मामलों की पहचान करने और विश्वसनीय शिकायतें मिलने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यह नया सेल बनाया गया है।

ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने कहा कि स्पेशल सेल के जरिए मिली हर जानकारी या शिकायत की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। अगर जांच के दौरान रिश्वतखोरी के आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित और तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

इस पहल का मकसद नागरिकों को यह भी प्रोत्साहित करना है कि वे सेवाओं के लिए पुलिस स्टेशनों या पुलिसकर्मियों के पास जाने पर गैर-कानूनी भुगतान की मांग के आगे झुकने के बजाय आगे आकर जानकारी दें। अमलराज ने जनता से अपील की कि वे उन सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को पैसे या कोई अन्य लालच न दें, जिन्हें देने के लिए वे पहले से ही बाध्य हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिसिंग असल में एक जन-सेवा है और नागरिकों को अपना जायज काम करवाने के लिए आधिकारिक तौर पर तय शुल्क के अलावा कोई और भुगतान नहीं करना चाहिए। कमिश्नर ने कहा कि इस पहल की सफलता के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी होगा और उन्होंने नागरिकों से रिश्वत की मांग की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह किया।

पुलिस को उम्मीद है कि यह खास सिस्टम भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेगा, शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और ग्रेटर चेन्नई पुलिस में जवाबदेही को मजबूत करेगा।

--आईएएनएस

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