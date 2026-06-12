तमिलनाडु: अंबूर में सिलसिलेवार चोरी की वारदात का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार; सोना-चांदी बरामद

तिरुपत्तूर, 12 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले के अंबूर ग्रामीण थाना पुलिस ने क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 सॉवरेन सोने के आभूषण और 65 ग्राम चांदी के सामान बरामद किए हैं।

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पुलिस के अनुसार, बीते दिन तड़के अंबूर के समीप पेरियानकुप्पम इलाके में अज्ञात चोरों ने गिरिजा, सुमित्रा और सामीउल्लाह के घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उस समय सभी लोग घर में सो रहे थे। चोर सोने की चेन और चांदी के सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ितों की शिकायत पर अंबूर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि चोरी के आरोपी अंबूर ज्वेलरी बाजार स्थित एक गिरवी दुकान में चोरी के गहने गिरवी रखने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दो संदिग्धों को रंगे हाथों दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 27 वर्षीय सेल्वाकुमार उर्फ बाबलू, निवासी नेताजी नगर, संथोरकुप्पम, अंबूर और 34 वर्षीय बोस, निवासी मरियम्मन कोविल स्ट्रीट के रूप में हुई है।

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पेरियानकुप्पम और आसपास के क्षेत्रों में हुई कई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने उनके पास से 4 सॉवरेन सोने के आभूषण और 65 ग्राम चांदी के सामान बरामद किए हैं।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कुल छह मामले दर्ज किए हैं। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि लगातार हो रही चोरी और लूटपाट की घटनाओं के कारण लोग भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं।

--आईएएनएस

पीएसके