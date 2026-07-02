तमिलनाडु: आईएमडी का अलर्ट, कोयंबटूर और नीलगिरी में अगले दो दिनों में भारी बारिश

चेन्नई, 2 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिनों में पश्चिमी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें दक्षिणी गुजरात से कर्नाटक तक फैले एक लो प्रेशन एरिया के प्रभाव से कोयंबटूर और नीलगिरी में भारी बारिश होने की संभावना है।

Read More

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) द्वारा जारी लेटेस्ट वेदर बुलेटिन के अनुसार, मौजूदा वेदर सिस्टम से तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है।

आईएमडी के अनुसार, इन क्षेत्रों में गुरुवार को एक या दो स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है।

विभाग ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार को कोयंबटूर जिले, नीलगिरी और थेनी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं।

पश्चिमी घाट क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है, जहां नम पश्चिमी हवाओं और मौजूदा वेदर सिस्टम के संयोजन से तेज बरसात हो सकती है।

शनिवार को भी मौसम के अस्थिर रहने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कोयंबटूर, नीलगिरी और कन्याकुमारी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि भूस्खलन संभावित पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों से आधिकारिक सलाह का पालन करने और भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया गया है।

अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रभावित जिलों, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें, जहां भारी बारिश से जलभराव, छोटे भूस्खलन और सामान्य जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

मौसम विज्ञान विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि पूर्वानुमान अवधि के दौरान तमिलनाडु के कुछ अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने और तेज सतही हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे आंधी-तूफान के दौरान आवश्यक सावधानी बरतें, पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें और यथासंभव घर के अंदर ही रहें।

इस बीच, चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शहर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है, जिससे हाल ही में चल रही भीषण गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलेगी।

मौसम विभाग ने कहा कि वह मौसम की बदलती स्थिति पर लगातार नजर रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर आगे की जानकारी जारी करेगा। निवासियों को आधिकारिक पूर्वानुमानों पर नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

--आईएएनएस

डीकेपी/