तेलंगाना सड़क हादसे में कर्नाटक के 5 मजदूरों की मौत, 7 घायल

हैदराबाद, 11 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मंगलवार को हुए एक सड़क हादसे में कर्नाटक के पांच कृषि मजदूरों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना जहीराबाद मंडल के न्यू सतवार इलाके में हुई, जब एक टैंकर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी।

घायलों को जहीराबाद के एरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक और घायल सभी कर्नाटक के बीदर जिले के कृषि मजदूर बताए जा रहे हैं, जो ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे थे।

कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों से कई कृषि मजदूर काम के लिए जहीराबाद और आसपास के इलाकों में आते हैं।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

इसी बीच संगारेड्डी जिले में एक अन्य सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना कोहिर मंडल के वेंकटापुर चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर हुई। बताया गया कि एक कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर दूसरी ओर जा रहे वाहनों से भिड़ गई।

इस हादसे में चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे राजमार्ग पर यातायात जाम हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कराया।

वहीं, हैदराबाद में एक और दर्दनाक घटना में 23 वर्षीय महिला और उसके दो वर्षीय बेटे की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।

मृतका की पहचान अनुशा के रूप में हुई है। वह बडवेल और शिवरामपल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों की सफाई का काम कर रही थी। इस कार्य में कुल 15 मजदूर लगे हुए थे।

रेलवे पुलिस के अनुसार, अनुशा का बेटा तिरिनाथ पास में खेलते-खेलते रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। उसे बचाने के लिए अनुशा दौड़कर ट्रैक पर पहुंची। ट्रैक पर मोड़ होने के कारण वह आती हुई ट्रेन को नहीं देख सकी।

इस दौरान दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से बेंगलुरु यशवंतपुर जा रही कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की चपेट में आने से मां और बेटे दोनों की मौत हो गई।

अनुशा मूल रूप से वारंगल जिले के एक गांव की रहने वाली थी और मजदूरी करने के लिए हैदराबाद आई हुई थी।

--आईएएनएस

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