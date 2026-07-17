तेलंगाना सरकार ने अल नीनो संकट के लिए केंद्र सरकार से सहायता मांगी

हैदराबाद, 17 जुलाई (आईएएनएस)। अल नीनो के प्रभाव से तेलंगाना में लगभग 40 प्रतिशत वर्षा की कमी को देखी जा रही है। इसको लेकर राज्य सरकार ने स्थिति का आकलन करने और संकटकालीन योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विशेष दल भेजने के लिए केंद्र से अनुरोध करने का निर्णय लिया है।

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यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

राजस्व, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि कैबिनेट ने राज्य में मौजूदा वर्षा की कमी और अल नीनो के प्रभाव के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया है।

पत्र में फसल उत्पादन और संबद्ध कृषि क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव, पेयजल और सिंचाई जल से संबंधित चुनौतियों और कृषि श्रमिकों की दुर्दशा का विस्तृत विवरण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को पेयजल, सिंचाई, कृषि और बिजली आपूर्ति से संबंधित वैकल्पिक कार्य योजनाएं तुरंत तैयार करने का निर्देश दिया।

मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है, उन्होंने सभी विभागों को सक्रिय उपायों के साथ तैयार रहने का निर्देश दिया।

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जिला कलेक्टरों को पेयजल की कमी को रोकने, उचित उपाय करने और जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए सतर्क रहना चाहिए।

बिना किसी लोड शेडिंग के निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन और खरीद दोनों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।

कैबिनेट ने पेयजल आवश्यकताओं के लिए सभी परियोजनाओं से उपलब्ध जल के आवंटन को प्राथमिकता देने का भी निर्णय लिया।

कैबिनेट ने किसानों से अधिक जल की खपत वाली फसलों की खेती से बचने और कम जल की खपत वाली फसलों को चुनने की अपील की। ​​इसने अल नीनो के प्रभाव के बारे में राज्य भर में जागरूकता सेमिनार और बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया।

इसने निर्देश दिया कि जनता को मौजूदा वर्षा की कमी, उपलब्ध जल संसाधनों और किसानों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में व्यापक रूप से सूचित किया जाए।

मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया कि कृषि क्षेत्र पर अल नीनो के प्रभाव पर एक विशेष रिपोर्ट राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष चिन्ना रेड्डी के नेतृत्व में कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की जाए।

निर्वाचन ने वर्तमान परिस्थितियों के लिए उपयुक्त फसलों, किसानों के लिए सावधानियों और फसलों के साथ-साथ पशुधन की देखभाल के उपायों को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया।

--आईएएनएस

एमएस/